Bonus patente, oggi il click day: a chi è destinato, a quanto ammonta, come fare domanda

(Adnkronos) – Bonus Patente Autotrasporto, click day al via. A partire dalle 12 di oggi, lunedì 20 ottobre 2025, sarà nuovamente attiva la piattaforma online del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la presentazione delle domande relative all'incentivo. Lo stanziamento complessivo previsto per questa nuova fase è di 4,7 milioni di euro. L’incentivo è destinato a giovani tra i 18 e i 35 anni, cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, che intendono conseguire le patenti professionali necessarie per la guida di veicoli destinati al trasporto di persone o merci. Il contributo copre fino all’80% delle spese sostenute per la formazione, fino a un massimo di 2.500 euro per ciascun beneficiario, e può essere utilizzato esclusivamente presso enti di formazione accreditati. Non sono previsti limiti di reddito o Isee. Le domande potranno essere inoltrate fino a esaurimento delle risorse attraverso la piattaforma ufficiale. Per inoltrare le domande, questo il link di riferimento.

—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)