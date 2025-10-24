Bonaldi (Pd): "Presto in Parlamento pdl per allargare platea committenti equo compenso" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Bonaldi (Pd): “Presto in Parlamento pdl per allargare platea committenti equo compenso”
Piscopo (ministero): “1,5 mln utilizzatori per nostro ecosistema informatizzato”
Professioni, Schifone (Fdi): “Per disegni legge in Parlamento percorso snello e parallelo”
De Luca (ProfessionItaliane): “Accelerare in Parlamento iter disegni legge ordinamenti”
Ultim'ora Nazionale

Bonaldi (Pd): “Presto in Parlamento pdl per allargare platea committenti equo compenso”

  • Ottobre 24, 2025
  • 0
  • 25
  • 1 Min Read

(Adnkronos) – "Il Pd presenterà presto in Parlamento una proposta di legge sull'equo compenso dei professionisti per allargare la platea dei committenti tenuti a osservare i dettami della legge del 2023". Così Stefania Bonaldi, responsabile professioni del Pd, intervenendo alla Convention nazionale dei consulenti del lavoro in corso a Napoli, in occasione dei 60 anni del Consiglio nazionale dei professionisti, parlando della normativa dell'equo compenso per i professionisti che attualmente prevede che a rispettarla devono essere solo le aziende con almeno 50 dipendenti o che nell'anno precedente abbiano avuto fatturato di almeno 10 milioni di euro.  
—lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025