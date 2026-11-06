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Bollette luce, arriva una nuova stangata: aumenti fino al 51% tra novembre e dicembre

  • Novembre 7, 2026
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Bollette luce, arriva una nuova stangata: aumenti fino al 51% tra novembre e dicembre

(Adnkronos) – Slitta ancora il nuovo DL Bollette; in attesa di conoscere quale sarà l’impatto del decreto, tra novembre e dicembre una famiglia tipo con contratto indicizzato nel mercato libero potrebbe vedere un aumento delle bollette elettriche di quasi il 51% rispetto allo scorso anno. Se si considera che tra settembre e ottobre la spesa media è aumentata di circa il 40% su base annua, l’aumento complessivo nei quattro mesi (da settembre a dicembre) potrebbe raggiungere i 99 euro. 

Per calcolare questi costi, Facile.it ha preso in esame i consumi di una famiglia tipo (2.000 kWh), i prezzi effettivi registrati dal GME a settembre e ottobre e i forward sul prezzo dell’energia elaborati da EEX per novembre e dicembre: secondo le previsioni, il PUN (prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica) dovrebbe arrivare a 258 euro/MWh a novembre (+121% rispetto a novembre 2025) e assestarsi a 247 euro/MWh a dicembre (+114% su base annua). Dati alla mano, se queste previsioni verranno confermate, la bolletta elettrica di una famiglia tipo con contratto di fornitura nel mercato libero a prezzo indicizzato arriverebbe a toccare gli 84 euro a novembre, mentre a dicembre dovrebbe salire a circa 91 euro. A parità di consumi, significa circa 59 euro in più rispetto agli stessi mesi dello scorso anno. 

A questo possibile aumento, si aggiunge quello registrato nei mesi appena conclusi: a settembre la bolletta della famiglia tipo presa in esame è stata pari a 65 euro (17 euro in più rispetto allo scorso anno), mentre a ottobre la spesa è arrivata a 73 euro (+22 euro). 

economia

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