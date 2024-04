Bimbo ucciso da pitbull, sindaco di Eboli: “Tragedia che sia da monito”

“Intorno alle 8 c’è stata l’aggressione di un cane al bambino che era tenuto in braccio alla mamma, almeno così mi dicono. E’ stato letteralmente strappato dalle sue braccia e azzannato”, ha detto il sindaco di Eboli Mario Conte, anche se la dinamica non è ancora stata chiarita. “Il servizio veterinario prenderà entrambi i cani che non erano di proprietà della famiglia colpita da questa tragedia ma di un’altra famiglia che convive in questa stessa abitazione. E’ stata una aggressione feroce e nonostante sia anche intervenuto uno zio del bambino per cercare di liberarlo, non c’è stato niente da fare”, ha aggiunto il primo cittadino.

Il tutto, ha detto ancora Mario Conte, “è avvenuto improvvisamente, in pochi istanti e nessuno si spiega come sia potuto accadere in quanto questi cani sono lì da sempre. Questa deve essere da monito per chi possiede questi cani che sono purtroppo particolari, con esigenze particolari. Chi ha questi cani deve stare molto attento. Qui abbiamo perso un bambino piccolo Da quello che mi hanno riferito non sono mai accaduti episodi preoccupanti”, ha concluso.