Bicchielli: “La rimonta del centrodestra è realtà”

«La rimonta del centrodestra in Campania è ormai evidente e inarrestabile: Forza Italia sta dimostrando di essere la forza determinante per la vittoria. Lo si percepisce in ogni provincia, nei territori, tra gli amministratori e tra la gente che chiede serietà, competenza e una visione concreta di governo». Lo dichiara Pino Bicchielli, vicesegretario regionale di Forza Italia e presidente della Commissione parlamentare sul rischio idrogeologico e sismico, a margine di un’iniziativa elettorale svoltasi a Salerno. «Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a Francesco Benigni, a Maurizio Gasparri e a Paolo Barelli per la loro presenza e per l’impegno con cui stanno sostenendo la nostra squadra campana — prosegue Bicchielli — È un segnale forte di unità e di fiducia verso una regione che ha bisogno di tornare protagonista, non più vittima di scelte sbagliate della sinistra». Bicchielli ha poi sottolineato il ruolo delle nuove generazioni azzurre: «I giovani di Forza Italia sono il motore di questa campagna elettorale. Hanno entusiasmo, idee e una visione europea e moderna del futuro. Saranno loro a fare la differenza e a trascinare il centrodestra verso una vittoria netta e chiara». «In Campania – conclude – si respira un’aria nuova: quella di un centrodestra compatto, serio e responsabile, che grazie alla guida regionale di Fulvio Martusciello e alla forza dei nostri amministratori, tornerà a governare per restituire ai cittadini fiducia e prospettiva». Intanto, il deputato salernitano ha acceso i riflettori anche sulla questione sicurezza a Battipaglia, dopo la richiesta del consigliere Provenza e la replica del sindaco: «Le parole della sindaca Francese rivelano una preoccupante miopia politica. Dichiarare di non poter assumere nuovi vigili per mancanza di risorse e, allo stesso tempo, attaccare il Governo per gli investimenti nella difesa nazionale significa non comprendere le vere priorità di una comunità – ha detto il deputato salernitano – La sicurezza dei cittadini è il primo diritto da garantire, non una voce accessoria di bilancio. Una città insicura non ha possibilità di crescita, di sviluppo economico né di attrattività sociale. Chi amministra un territorio deve saper coniugare equilibrio finanziario e tutela della comunità, non cercare alibi. E sarebbe opportuno che la sindaca guardasse agli sprechi e alle spese improduttive del proprio Comune, invece di scaricare su altri le proprie responsabilità. Le risorse si trovano se c’è la volontà politica e se si amministrano i fondi pubblici con rigore e buon senso. Per questo sostengo con convinzione l’impegno concreto di Forza Italia su questo tema, portato avanti per la città di Battipaglia dal capogruppo in Consiglio comunale Giuseppe Provenza, dal coordinatore cittadino Carmine Galdi, da Annalisa Spera e da tutto il direttivo battipagliese di Forza Italia, che ha fatto della sicurezza un pilastro delle proprie scelte politiche e amministrative. Serve visione, non polemica: la sicurezza è la base di ogni progetto di rinascita urbana».