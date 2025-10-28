Bicchielli (Forza Italia): “Caputo richiama Cascone ai principi della buona politica: i territori non sono proprietà privata” - Le Cronache Politica
Bicchielli (Forza Italia): “Caputo richiama Cascone ai principi della buona politica: i territori non sono proprietà privata”

  • Ottobre 28, 2025
  • 0
  • 127
  • 2 Min Read

«L’intervento di Nicola Caputo rappresenta una lezione di stile e di sostanza.

Ha riportato il confronto politico entro i confini del rispetto, della libertà e della correttezza istituzionale, dopo le parole incaute e fuori luogo di Luca Cascone.

In politica non esistono territori di proprietà, né cittadini da gestire come un patrimonio personale.

Chi pensa ancora in questi termini dimostra di essere ancorato a un’idea di potere vecchia e autoreferenziale, quella dei piccoli feudi elettorali che hanno rallentato la crescita e la credibilità della Campania.

Forza Italia crede invece in una politica moderna, fatta di competenza, dialogo e apertura, non di controllo e appartenenza.

Caputo, da assessore regionale, ha lavorato con rigore e trasparenza per l’intera regione, rappresentando tutti i cittadini, non una parte.

Ha ricordato che la libertà politica non ha bisogno di permessi e che la dignità delle istituzioni va sempre difesa da ogni forma di ingerenza personale o di distorsione amministrativa.

Chi prova a usare il mondo agricolo o i territori come strumenti di potere, non ha capito la direzione verso cui si muove oggi la buona politica.

La risposta di Caputo è stata ferma ma civile, un richiamo autorevole ai principi che dovrebbero unire chi crede davvero nel servizio pubblico.

È tempo di superare le logiche di dominio e di riscoprire la responsabilità del fare.

La politica non è un possesso, ma un impegno collettivo al servizio della comunità».

Lo dichiara l’on. Pino Bicchielli, Vice Segretario regionale di Forza Italia.

