Porti, ANAC boccia la gara per Napoli e Salerno
Porti, ANAC boccia la gara per Napoli e Salerno
Porti, ANAC boccia la gara per Napoli e Salerno

  • Novembre 17, 2025
Porti, ANAC boccia la gara per Napoli e Salerno

Tutto da rifare per il rinnovamento dei porti di Napoli e Salerno. Una recente delibera dell’ANAC chiede l’annullamento della gara da quasi 19 milioni di euro per i lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed efficientamento dei due porti campani di interesse nazionale. Una battuta d’arresto che rischia di danneggiare i due hub di interesse regionale e ritardare ulteriormente il cronoprogramma del PNRR.

