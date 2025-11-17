Porti, ANAC boccia la gara per Napoli e Salerno

Tutto da rifare per il rinnovamento dei porti di Napoli e Salerno. Una recente delibera dell’ANAC chiede l’annullamento della gara da quasi 19 milioni di euro per i lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed efficientamento dei due porti campani di interesse nazionale. Una battuta d’arresto che rischia di danneggiare i due hub di interesse regionale e ritardare ulteriormente il cronoprogramma del PNRR.
