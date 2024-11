Bicchielli, De Luca dopo regione spacca Pd

“Il Pd è irrimediabilmente spaccato: da un lato i fedelissimi di Elly Schlein, dall’altro la Campania che ha scelto di votare per il terzo mandato, incuranti delle direttive imposte dalla segreteria nazionale. Vincenzo De Luca distrugge tutto ciò che calpesta, è evidente”. Così Pino Bicchielli, commissario di Noi Moderati Campania, dopo l’ok al terzo mandato per il presidente uscente. “De Luca dopo aver distrutto la Campania sta distruggendo il suo partito e la sua coalizione, perché, come già detto, distrugge tutto ciò che passa lungo il suo cammino – aggiunge il deputato salernitano – Batteremo De Luca e il centrosinistra sul campo, nonostante le sue scelte anti democratiche. Il centrodestra tornerà a guidare la Regione Campania per riportare il territorio agli antichi splendori dopo le mortificazioni subìte in questi anni”.