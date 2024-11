Dopo il voto De Luca scherza con i consiglieri

Siparietto tra il presidente della Regione CAMPANIA Vincenzo De Luca e un gruppo di consiglieri regionali dopo l’approvazione, in Consiglio regionale, della legge che dà il via libera a un terzo mandato per il governatore. Scambi di battute, racconti di aneddoti e barzellette dal presidente della Regione che, al termine della seduta, per alcuni minuti, ‘intrattiene’ in aula i colleghi di maggioranza, che si lasciando andare a una fragorosa risata. È l’epilogo di una giornata che ha visto De Luca assistere in silenzio al voto – espresso in forma palese – sulla norma. In aula De Luca aveva con sé anche un cornetto rosso, che è stato effettivamente di buon auspicio. In aula erano presenti tutti i componenti del Consiglio regionale (51 membri, compreso De Luca) per il voto sul terzo mandato. Hanno votato favorevolmente ben 34 consiglieri (incluso De Luca) – appartenenti ai gruppi Azione, De Luca presidente, Italia Viva, Pd (ad esclusione di Bruna Fiola, che si è astenuta), Psi-CAMPANIA Libera-Noi di Centro-Noi Campani, sei consiglieri del gruppo Misto (Valeria Ciarambino, Roberta Gaeta, Corrado Matera, Giovanni Mensorio, Felice Di Maiolo, Fulvio Frezza) e Gennaro Cinque, del gruppo Moderati e Riformisti, formalmente nel centrodestra