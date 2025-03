Bellizzi vince riconoscimento Elogek

Una straordinaria e bella anticipazione. Lo ha detto il sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe, annunciando che «saremo a Gorizia Nova Gorica per rappresentare una buona governace del nostro mezzogiorno. Grazie ad Aiccre Italia Bellizzi vince il prestigioso riconoscimento del Consiglio Europeo del premio ELoGEK. Il programma promosso dal Consiglio d’Europa che riconosce le Autorità locali che hanno raggiunto un elevato livello di buona governance secondo i 12 principi del buon governo. Questo strumento aiuta i Comuni a identificare i propri punti di forza e di debolezza e a intraprendere azioni per migliorare in modo efficiente ed efficace i servizi erogati ai cittadini. La cerimonia di premiazione si terrà dal 7 al 9 marzo prossimi a Gorizia, città Capitale europea della cultura in tandem con la vicina Nova Gorica, a cui parteciperà una delegazione del Comune di Bellizzi. «Ancora una volta devo dare atto alla nostra struttura un alto livello di professionalità. Sia chiaro si può e si deve sempre migliorare per fare meglio. Bellizzi cresce e si migliora», ha poi aggiunto il primo cittadino. Un’iniziativa lodevole che coinvolge l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Volpe.