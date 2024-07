Bellizzi. Bimba di 10 anni trasportata al Ruggi in codice rosso

Grave incidente stradale in Via Olmo, a Bellizzi, poco dopo le 13,30. Una donna ha perso il controllo della propria auto finendo contro un muro. Nella vettura c’era anche la figlia di 10 anni, che nell’impatto ha subito gravi ferite ed è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’Ospedale Ruggi di Salerno dagli operatori del Vopi