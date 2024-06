Bellizi.scazzottata fra supporter di Maddalo e Pellegrino, candidati a sindaco

Prima un battibecco di natura politica, poi accuse e offese e infine una maxirissa che ha coinvolto decine di sostenitori dei due candidati sindaci che si contendono un posto per il comune di Bellizzi. In piazza, ieri sera, si stava tenendo il comizio conclusivo di uno dei candidati sindaco, Nicola Pellegrino. Poco dopo le 20 in piazza sarebbero arrivati anche dei sostenitori del candidato sindaco Angelo Maddalo. Schiaffi, calci e pugni tra i due gruppi, con la gente che tentava di allontanarsi e le grida di alcune donne che non riuscivano a trovare una via di fuga. Ad avere la peggio e’ stato un poliziotto, figlio di un candidato al consiglio comunale, ferito al naso. I carabinieri, intervenuti subito con tre pattuglie in piazza, hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire la dinamica degli scontri e, soprattutto, i protagonisti. Danni anche all’auto promozionale di un candidato al consiglio comunale