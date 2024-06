Armando, storico tifoso della Salernitana, muore nella scuola dove insegnava

Questa mattina c’è stato un tragico evento alla scuola media Vico di Milano, dove un professore di 47 anni è stato trovato morto nel bagno della scuola. Nonostante l’intervento dei soccorsi, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il suo decesso. Le circostanze esatte della tragedia devono ancora essere chiarite, ma sembra che il professore si sia sentito male e si sia recato in bagno, dove è stato colpito da un malore. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per aprire la porta del bagno. Le forze dell’ordine sono intervenute per fare chiarezza sulla situazione. È una tragedia che ha scosso la scuola e l’intera comunità. Il prof . Armando, originario di Salerno era molto conosciuto nel capoluogo campano anche perche tifosissimo della Salernitana