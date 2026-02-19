BCC Magna Grecia. Consegnato nuovo scuolabus dell’Istituto Ancel Keys: - Le Cronache Provincia
  • Febbraio 19, 2026
  • 0
  • 109
  • 1 Min Read
BCC Magna Grecia. Consegnato nuovo scuolabus dell’Istituto Ancel Keys:

Castelnuovo Cilento  È stato consegnato e benedetto questa mattina il nuovo scuolabus dell’Istituto Omnicomprensivo Ancel Keys, un traguardo raggiunto grazie alla sinergia tra la Scuola, le Istituzioni locali e la BCC Magna Grecia, da sempre impegnata a sostenere iniziative capaci di generare valore sociale per il territorio.

Alla cerimonia erano presenti per la Banca:

  • Pasquale Lucibello, Vice Presidente Vicario
  • Anna Nigro, Consigliera
  • Salvatore Angione, Direttore Generale

L’iniziativa rappresenta un investimento concreto per migliorare la mobilità degli studenti, sostenere le famiglie e rafforzare le opportunità formative dell’intera comunità cilentana. Un contributo che si inserisce nel più ampio impegno della BCC Magna Grecia nel campo della Responsabilità Sociale d’Impresa, volto a promuovere progetti condivisi e percorsi di crescita collettiva.

«Crediamo nella forza del lavoro di rete e nella collaborazione tra scuola, istituzioni e realtà economiche del territorio. Questo progetto ne è la dimostrazione: insieme, si può», hanno dichiarato i vertici di BCC Magna Grecia.

