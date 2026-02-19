A Sarno chi sporca, ripulisce e paga

A Sarno la lotta all’abbandono dei rifiuti va avanti senza sosta.

Da settimane la Polizia Municipale di Sarno è impegnata in controlli mirati attraverso appostamenti e l’utilizzo di fototrappole. Verifiche che stanno dando ottimi risultati: già in tanti incivili messi davanti alle proprie responsabilità.

“I responsabili – ha dichiarato il Sindaco Francesco Squillante – non solo vengono sanzionati, ma sono obbligati a tornare sul posto per pulire e ripristinare lo stato dei luoghi.

Qualcuno forse dimentica che la sicurezza ambientale è anche sicurezza pubblica e che il rispetto dei luoghi significa rispetto per sé stessi e per gli altri – ha aggiunto il Sindaco. Noi, come Amministrazione, siamo pronti a ricordarlo a chiunque: non tollereremo mai atteggiamenti o atti contro il nostro territorio.

Difendere la città significa garantire ordine, salute e libertà ai cittadini perbene”, ha concluso Squillante. Il Sindaco ha infine rivolto un ringraziamento agli agenti della Polizia Municipale di Sarno per il lavoro costante e determinato che stanno svolgendo a tutela della città.