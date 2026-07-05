Battipagliese, Bruno è il nuovo allenatore

BATTIPAGLIA – Gennaro Bruno è il nuovo allenatore della Battipagliese. Trenta- due anni, allenatore con qualifica UEFA A, Bruno ar- riva a Battipaglia dopo un percorso di crescita impor- tante maturato tra Serie D e calcio professionistico. La sua esperienza prende il via nella stagione 2017/2018 alla Turris, dove rimane per sei stagioni ricoprendo il ruolo di collaboratore tecnico e tat- tico della Prima Squadra. Nel corso della sua esperienza con il club corallino contri- buisce alla vittoria del cam- pionato di Serie D 2019/2020, che segna il ritorno della Turris tra i professionisti dopo diciannove anni. Con i corallini vive complessiva- mente tre stagioni in Serie D e tre in Lega Pro. Successiva- mente entra a far parte dello staff tecnico del Latina, dove resta per due stagioni. Nel primo anno il club conquista l’accesso ai playoff di Lega Pro, mentre nella stagione successiva raggiunge una salvezza senza particolari af- fanni. Nell’ultima stagione approda al Catania, rico- prendo ancora il ruolo di col- laboratore tecnico e tattico della Prima Squadra. Con gli etnei chiude il campionato al secondo posto e raggiunge la semifinale dei playoff per la promozione in Serie B. No-

nostante la giovane età, Gen- naro Bruno porta con sé un bagaglio di esperienze ma- turate negli ultimi anni al- l’interno di importanti realtà del calcio professionistico italiano, distinguendosi per competenza, preparazione e professionalità. Le prime pa- role di mister Bruno: “Quando è arrivata la chia- mata della Battipagliese da parte del presidente Corrado non ci ho pensato due volte. Era un’occasione troppo im-

portante per la crescita della mia carriera e la possibilità di lavorare in un club e in una città come Battipaglia ha fatto la differenza. Ho scelto la Battipagliese per la serietà del progetto e soprattutto per quella del presidente Corrado, con il quale condi- vido una visione calcistica e umana molto simile. Ai no- stri tifosi posso garantire una squadra pronta a lottare alle- namento dopo allenamento e partita dopo partita. Se riu-