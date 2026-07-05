Vuolo: Sanità, allarme per i ritardi nei pagamenti

Una situazione di grave criticità si sta profilando nel settore sanitario campano. L’Onorevole Lucia Vuolo (Lega) accende i riflettori sui pesanti ritardi nei pagamenti mensili dovuti a farmacie, cliniche, centri analisi e strutture sanitarie accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN): un blocco finanziario che rischia di paralizzare l’erogazione dei servizi sul territorio regionale.Secondo quanto emerso, la causa del rallentamento risiederebbe nella mancata dotazione finanziaria da parte della Giunta presieduta dal Presidente Fico a favore di Soresa.”Siamo di fronte a un problema dirimente che richiede un’assunzione di responsabilità immediata”, dichiara l’Onorevole Vuolo. “Per questo ho incaricato la collega Michela Rostan, consigliera regionale della Lega di effettuare verifiche urgenti in Consiglio Regionale. Alla collega chiedo di promuovere una forte azione di sollecito affinché la Giunta regolarizzi immediatamente i pagamenti. È indispensabile garantire la continuità distributiva di prestazioni e farmaci, con particolare attenzione alle strutture più svantaggiate e a quelle che, insistendo in zone a forte affluenza turistica, stanno sostenendo un carico di lavoro straordinario in questa stagione estiva”.L’urgenza, spiega l’Onorevole Vuolo, è dettata da necessità inderogabili: “Il caldo di questi mesi espone i soggetti più fragili a rischi acuti. Una sanità efficiente è l’unico presidio di sicurezza per i cittadini. Non possiamo permettere che i disagi si scarichino sulle spalle dei pazienti o sulla tenuta delle piccole strutture convenzionate, che rappresentano spesso l’unico baluardo di salute sul territorio”. Il monito dell’Onorevole Vuolo si estende a una netta valutazione politica: “Risulta profondamente improponibile che la Campania, dopo aver intrapreso un percorso virtuoso già dai tempi dell’amministrazione del Presidente Caldoro – che aveva saputo regolarizzare i pagamenti saldando le storiche debitorie verso i partner sanitari – debba oggi compiere un simile passo indietro. Tale negligenza mina la stabilità dell’intero sistema. La Giunta Fico deve chiarire immediatamente le proprie intenzioni e porre fine a questa situazione di stallo.