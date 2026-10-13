Battipaglia, spunta l’ipotesi Santese

Nella corsa a sindaco di Battipaglia potrebbe affacciarsi anche Renato Santese. A lanciare l’indiscrezione è l’emittente televisiva SudTv, secondo cui l’imprenditore starebbe valutando la possibilità di scendere in campo nell’area di destra e avrebbe già messo insieme due liste a sostegno della propria candidatura. Una notizia che, se confermata, potrebbe modificare gli equilibri politici cittadini, introducendo un nuovo protagonista in una competizione elettorale che si preannuncia particolarmente articolata. Il nome di Santese si aggiunge, dunque, a quelli già circolati nelle ultime settimane per la successione a Cecilia Francese. La possibile disponibilità dell’imprenditore rappresenterebbe un elemento di novità soprattutto per la capacità di costruire una proposta politica autonoma, sostenuta da una struttura organizzativa che, stando alle indiscrezioni rilanciate da SudTv, sarebbe già in fase avanzata. Santese, del resto, non sarebbe del tutto nuovo alle dinamiche elettorali battipagliesi. In passato ha promosso la lista civica «Insieme per Battipaglia», riuscendo a ottenere una rappresentanza in Consiglio comunale attraverso l’elezione di Francesco Marino, risultato il più votato della lista. Un precedente che testimonia una capacità di aggregazione già sperimentata sul territorio e che potrebbe rappresentare il punto di partenza per un progetto politico più ambizioso, questa volta con l’imprenditore direttamente impegnato nella conquista della fascia tricolore. Al momento, tuttavia, non risultano conferme ufficiali da parte del diretto interessato. L’ipotesi resta dunque nel campo delle indiscrezioni, sebbene la presunta disponibilità di due liste suggerisca un percorso che potrebbe andare oltre una semplice manifestazione d’interesse. Da chiarire, soprattutto, quale sarebbe la collocazione politica di Santese e se la sua eventuale candidatura nascerebbe come proposta autonoma oppure nell’ambito di un confronto con i partiti del centrodestra. La questione non è secondaria. Proprio nell’area di centrodestra, infatti, la partita per individuare il candidato sindaco appare ancora lontana da una soluzione condivisa. La conclusione anticipata dell’amministrazione Francese, determinata dall’approvazione della mozione di sfiducia, ha accelerato le manovre politiche e aperto una fase di confronto che coinvolge partiti, movimenti civici ed esponenti già protagonisti della vita amministrativa cittadina. Con l’arrivo del commissario prefettizio Castrese De Rosa, le diverse forze politiche hanno iniziato a ragionare sulle strategie da mettere in campo in vista del ritorno alle urne. Nel centrodestra restano le disponibilità di Michele Gioia per Fratelli d’Italia e Giuseppe Provenza, indicato dal coordinamento cittadino di Forza Italia. Due nomi attorno ai quali si sviluppa il confronto interno alla coalizione, chiamata a trovare una sintesi non soltanto sulla candidatura, ma anche sul programma e sulla composizione delle liste. Un percorso che potrebbe complicarsi ulteriormente qualora Santese decidesse effettivamente di scendere in campo, soprattutto nell’eventualità di una candidatura indipendente dalle scelte dei partiti. A rendere ancora più articolato il quadro è la posizione dell’ex sindaco Fernando Zara, che ha già avviato un proprio percorso elettorale e punta a costruire un’intesa con le forze del centrodestra. La sua disponibilità ha alimentato il dibattito soprattutto all’interno di Forza Italia, dove nelle ultime settimane sono emerse posizioni differenti sulla figura da sostenere per la guida della città. Sul fronte riconducibile all’amministrazione uscente, invece, continuano a circolare i nomi di Francesca Napoli e Maria Gabriella Catarozzo, considerate tra le possibili figure alle quali Cecilia Francese potrebbe affidare il compito di raccogliere il testimone della propria esperienza amministrativa. L’ex prima cittadina ha già chiarito di voler proseguire il proprio impegno politico, annunciando che un esponente del suo gruppo sarà candidato alle prossime elezioni comunali. Nessuna indicazione ufficiale, però, è arrivata finora sul nome prescelto. Resta aperta anche la partita nel centrosinistra. Antonio Visconti ha dichiarato di non essere interessato alla candidatura, lasciando così irrisolto il nodo dell’individuazione di una figura capace di mettere insieme le diverse anime della coalizione. Una scelta che dovrà necessariamente tenere conto degli equilibri politici cittadini e della necessità di costruire una proposta credibile dopo la fine anticipata della consiliatura. Sullo sfondo continua a esserci anche Andrea Volpe, particolarmente presente sul territorio e attento alle vicende politiche e amministrative battipagliesi. La sua attività contribuisce a mantenere vivo l’interesse attorno al suo nome, anche se appare difficile immaginare che possa rinunciare al ruolo di consigliere regionale per intraprendere una corsa alla guida di Palazzo di Città. In questo scenario ancora in evoluzione, l’indiscrezione diffusa da SudTv sulla possibile candidatura di Renato Santese aggiunge un ulteriore tassello al mosaico politico battipagliese. L’eventuale presenza di due liste già pronte rappresenterebbe un elemento da non sottovalutare, soprattutto in una competizione nella quale il peso delle aggregazioni civiche potrebbe rivelarsi determinante. Resta da comprendere se l’imprenditore deciderà di ufficializzare la propria disponibilità e, soprattutto, quale rapporto intenderà costruire con le forze politiche dell’area di riferimento. Una sua discesa in campo potrebbe infatti aprire nuovi spazi di confronto, ma anche rendere più complesso il tentativo di arrivare a una candidatura unitaria. Per il momento, la corsa alla fascia tricolore resta caratterizzata da molte ipotesi e poche certezze. Una cosa, però, appare evidente: la fine dell’esperienza amministrativa di Cecilia Francese ha rimesso in movimento gli equilibri politici cittadini e la partita per il governo di Battipaglia si annuncia tutt’altro che scontata. L’eventuale candidatura di Santese potrebbe rappresentare una delle novità più significative dei prossimi mesi.