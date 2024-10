di Arturo Calabrese

Cimitero nel degrado, sottopasso sporco, maleodorante e con evidente mancanza di manutenzione, oltre alla solita spazzatura. La Funzione Pubblica della Cgil con il segretario provinciale Erasmo Venosi continua a difendere Alba, sostenendo che alcune zone di Battipaglia sono pulite e che la colpa è dei cittadini incivili che abbandonano i rifiuti in ogni dove. Ma la spazzatura per strada è ancora lì e il verde non è curato.