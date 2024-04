Battipaglia: in arrivo nuovi parcometri

Di Andrea Verderame

Da Palazzo di Città arriva il benestare per il preventivo di spesa relativo alla manutenzione straordinaria dei parcometri dislocati nel centro cittadino. L’opera, affidata ad una ditta del viterbese, avrà un costo di 13.090.60 € e consisterà nella riparazione di 8 parcometri danneggiati e nella messa in sicurezza di altri 29 dispositivi. In particolare, quest’ultimo intervento si tradurrà nella blindatura dei dispositivi mediante l’introduzione di tre blindature sulle superfici laterali e posteriori degli stessi più una frontale. Tali accortezze trovano la propria ragion d’essere nella necessità di prevenire furti come quello avvenuto la notte del 17 marzo scorso in pieno centro cittadino, occasione nel quale le suddette apparecchiature sono state completamente svuotate dell’incasso.

Un bottino di oltre 7.000 euro; questo l’ammontare sottratto dai parcometri. Il ladro, che da quanto emerge dai filmati delle telecamere di sicurezza sembra aver agito da solo, ha compiuto il misfatto con l’ausilio di torce incandescenti per mezzo delle quali ha effettuato dei fori del diametro di circa cinque centimetri che hanno trapassato entrambe le coperture metalliche degli apparecchi e che hanno permesso l’inserimento di un tubo aspiratore grazie al quale è stata sottratta l’ingente somma. Dei residenti in Via Turati e nei palazzi che insistono su piazza Salvo d’Acquisto, zona dove si è consumato il crimine, nessuno si è accorto di nulla, lasciando l’amara scoperta agli operatori del corpo di polizia locale che all’indomani del furto hanno notato la manomissione degli apparecchi per il pagamento della sosta. Circostanze che portano gli investigatori ad associare il reato ad altri simili per modus operandi avvenuti in passato a Capaccio Paestum, permettendo di avanzare l’ipotesi che tutti siano riconducibili allo stesso gruppo.

Nei mesi scorsi, invece, in un furto sulla falsa riga di quelli appena menzionati, nella vicina Eboli dei parcometri sono stati addirittura sezionati e completamente asportati dalla zona del Campolongo Hopsital. A quanto pare, l’aumento degli stalli per auto a pagamento all’interno dei centri cittadini ha reso questi apparecchi delle prede succulente per i malviventi del territorio. Malviventi che, stando al sentiment dei cittadini battipagliesi, troverebbero nelle vie della città terreno fertile per le loro malefatte. È da qualche tempo, ormai, che si sollevano le rimostranze della popolazione in merito allo scarso controllo operato dalle forze dell’ordine sul suolo cittadino. Tali lamentele, a ragion del vero, sembrano fondate soprattuto se si considerano alcune zone in particolare, anche tuttaltro che lontate dalla aree centrali; si pensi alla parte antistante la stazione ferroviaria, spesso teatro di risse. Non è quindi raro ascoltare richieste per una maggiore sicurezza del territorio.

Richieste che, in parte, troveranno conforto nel potenziamento del sistema di telecamere dislocate in vari punti del suolo cittadino, intervento previsto nell’ambito delle opere paventate nei “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana” e che vedrà l’investimento di 285.000 Euro, somma prelevata in parte dalle casse comunali e in parte finanziata dallo Stato. Un ulteriore modo per dare sicurezza alla città.