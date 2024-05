Baronissi.Picarone: io ci metto la faccia

di Mario Rinaldi

“Io ci metto la faccia”. Sembra il titolo di un programma televisivo o talk show, ma nella fattispecie è il titolo che il candidato sindaco di Baronissi Marco Picarone, sostenuto dalle liste civiche “Marco Picarone Sindaco” e “Di Più per Baronissi”, ha voluto attribuire ad una serie di interventi che pubblicherà sui propri canali social nel corso di questa campagna elettorale, incentrati su tematiche particolarmente sensibili ai cittadini e alla città di Baronissi. Primo tema trattato è quello dell’installazione delle antenne 5G e dei relativi campi elettromagnetici che esse producono. “Mi è stato chiesto dai comitati cittadini di Aiello e Acquamela – ha detto Picarone – di assumere una posizione chiara su questo argomento. Io, in questa sede, non solo voglio esprimere dei chiarimenti a tutta la città, ma intendo assumermi anche la responsabilità dell’azione amministrativa che verrà”. “Oggi – continua il candidato sindaco – assumo l’impegno con la mia città che è quello di limitare al massimo, se non addirittura vietare, l’installazione delle antenne 5G sul territorio comunale. Non vogliamo limitare il diritto ai privati, ma circostanziare le zone dove l’impatto elettromagnetico risulti minore. Quindi ci assumiamo l’impegno, già il giorno dopo alle elezioni, che è quello di emettere una delibera di Giunta che vada a limitare l’installazione delle antenne 5G almeno a 150 metri dai primi edifici civili”. Successivamente, ci impegniamo per realizzare un regolamento finalizzato a dare un indirizzo al consiglio comunale in tal senso. Non abbiamo interessi personali, né tanto meno interessi politici. Ciò che ci sta a cuore è l’interesse dei cittadini di Baronissi”. Poi l’invito agli altri candidati a sindaco di un confronto pubblico: “chiedo agli altri candidati sindaci un confronto, faccia a faccia, davanti ai nostri concittadini per assumerci un impegno chiaro e tracciare la strada da intraprendere per gli interessi dei nostri concittadini. Io, oggi lo sto assumendo: il mio impegno è stato trasposto anche all’interno del programma elettorale. Questo tema, che riguarda la tutela della salute, è particolarmente importante. Io per la mia città ci sono, ci sono stato e ci sarò”. Una simile questione è stata già affrontata dall’amministrazione uscente targata Gianfranco Valiante, nel febbraio di due anni fa quando il Comune di Baronissi comunicò l’accoglimento da parte della società telefonica Iliad della richiesta – nota Sindaco del 18 febbraio – di ulteriore verifica tecnica finalizzata all’arretramento della stazione radio per telefonia mobile la cui installazione, già autorizzata in conformità al dettato normativo nazionale. In quel caso l’installazione ottenne i pareri favorevoli di Arpac e Genio Civile. Tale intervento risultò necessario per consentire ulteriori verifiche tecniche, a seguito delle quali venne assunta la decisione di arretrare l’antenna di circa 13 metri nella medesima area privata, ovvero il massimo possibile esistendo oltre un vallone che ne impediva un ulteriore movimento. Diversi i temi che saranno affrontati dal candidato alla carica di primo cittadino in questo mese di campagna elettorale per snocciolare i punti salienti del programma elettorale, affrontare le varie problematiche presenti sul territorio, garantire un’interlocuzione diretta con i cittadini.