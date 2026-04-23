Baronissi, ore di angoscia per Vincenzina

BARONISSI. Sono ore di grande apprensione per la comunità di Baronissi, mobilitata ormai da giorni per ritrovare Vincenza, la donna di 72 anni scomparsa dalla mattinata di mercoledì scorso. L’appello per il suo ritrovamento è stato diffuso anche dalla trasmissione “Chi l’ha visto”, in onda su Rai 3. Le ricerche, coordinate dalle forze dell’ordine con il supporto della Protezione Civile e di numerosi volontari, stanno interessando non solo il territorio comunale ma anche i paesi limitrofi, nella speranza di individuare un indizio utile o una segnalazione attendibile. Fin dalle prime ore successive alla scomparsa, le squadre operative hanno iniziato a setacciare strade, sentieri, aree rurali e zone collinari, utilizzando anche droni per monitorare dall’alto i punti più difficili da raggiungere. Un lavoro complesso e continuo, che prosegue senza interruzioni grazie alla collaborazione tra Carabinieri, Polizia Municipale, associazioni di volontariato e cittadini che si sono messi a disposizione. Vincenza è alta 160 cm, ha i capelli brizzolati, gli occhi castani e pochi denti. Al momento dell’allontanamento da casa indossava un giubbino rosso, pantaloni della tuta azzurri e ciabatte. I familiari temono per la sua incolumità, soprattutto considerando che non ha portato con sé né documenti né telefono cellulare. La donna vive con la madre e il fratello, che hanno immediatamente lanciato l’allarme non vedendola rientrare. Secondo quanto riferito dai familiari, potrebbe sentirsi smarrita, disorientata o spaventata.

In queste ore la sindaca di Baronissi, Anna Petta, sta lanciando numerosi appelli pubblici affinché l’intera comunità continui a collaborare attivamente nelle ricerche. Attraverso i canali istituzionali e i social, la prima cittadina ha invitato chiunque possa fornire informazioni, anche minime, a contattare immediatamente le autorità competenti. “Ogni dettaglio può essere decisivo”, ha ribadito, sottolineando l’importanza della partecipazione collettiva in un momento così delicato per la famiglia e per l’intera città. Le istituzioni hanno inoltre chiesto ai residenti di prestare particolare attenzione a cortili, terreni privati, garage, casolari e zone isolate, luoghi in cui Vincenza potrebbe essersi rifugiata in cerca di riparo. L’amministrazione comunale sta coordinando un flusso costante di comunicazioni per aggiornare la popolazione sugli sviluppi e per mantenere alta l’attenzione, mentre i volontari continuano a percorrere le aree più impervie del territorio. La scomparsa di Vincenza ha scosso profondamente Baronissi, una comunità abituata alla solidarietà e alla vicinanza nei momenti di difficoltà. In tanti stanno condividendo foto, descrizioni e appelli, contribuendo a diffondere il più possibile le informazioni utili al suo ritrovamento. Le ricerche proseguiranno anche nelle prossime ore, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente il raggio di azione e non tralasciare alcuna pista. Chiunque dovesse incontrarla o pensa di averla intravista è invitato a contattare immediatamente i Carabinieri, la Polizia Municipale di Baronissi o l’associazione di volontariato “Il Punto”. La speranza è che la mobilitazione collettiva e l’impegno delle istituzioni possano portare presto a un esito positivo, restituendo Vincenza all’affetto dei suoi cari.

Mario Rinaldi