Baronissi. Maria De Caro a sostegno di Anna Petta sindaco

Si avvicina la data delle elezioni comunali a Baronissi che vedrà i cittadini tornare alle urne per l’elezione del nuovo Sindaco e del Consiglio Comunale. Tra i candidati al Consiglio comunale, a sostegno di Anna Petta sindaco, nella lista Uniamoci, c’è Maria De Caro, da dieci anni impegnata attivamente in politica. Consigliera De Caro, come mai la scelta di ricandidarsi? La mia candidatura è la continuazione di un impegno che porto avanti da ormai dieci anni, prima come assessore comunale nella prima giunta Valiante, poi a sostegno di Luca Galdi sindaco, tra gli scranni della minoranza. Con coerenza, ho raccolto l’invito dell’amico e collega Luca Galdi e della candidata sindaco Anna Petta a costruire un percorso comune per le prossime elezioni amministrative, nell’esclusivo interesse dei cittadini di Baronissi e per ridare alla città la centralità politica che merita. Insomma, una scelta dettata dalla necessità di unire Baronissi… Anna Petta, che ha una lunga esperienza amministrativa, ha proposto un progetto unitario, su punti programmatici che mi stanno a cuore. Valorizzazione delle frazioni, tutela delle fasce più deboli, salvaguardia del territorio, promozione del turismo, sviluppo urbanistico e di Città della Medicina, promozione culturale del territorio. Con Luca Galdi e il gruppo di Uniamoci abbiamo lungamente riflettuto sulla necessità di proporre un progetto “diverso”, senza divisioni e faziosità, per costruire un percorso comune nella direzione della crescita e dello sviluppo della città. Ho trovato fin da subito un movimento ricco di energia, di idee e coraggio. Cosa ne pensa dell’attuale situazione politica in vista delle elezioni a Baronissi? La candidata sindaco Anna Petta è stata capace di unire. Altri no. Questo la dice lunga sulla situazione politica attuale. A lei va dato il merito di aver fatto convergere le diverse anime politiche di Baronissi. Dividere non porta a nulla. I risultati si ottengono quando si rema tutti nella stessa direzione. Cosa si aspetta dalla prossima consiliatura? Mi aspetto un’amministrazione capace, vicina ai cittadini, aperta al dialogo. Che contributo pensa di poter portare in Consiglio Comunale? Piena disponibilità e massimo impegno. Chi mi conosce lo sa. Sono sempre stata al servizio della comunità. Le frazioni sono la grande sfida che ci attende: vanno rivitalizzate e riportate al centro dell’attenzione politica. Ha qualche personalissimo progetto nel cassetto da portare all’attenzione delle istituzioni Comunali? Mi farebbe piacere riproporre una mia iniziativa che ebbe grande successo quando ero assessore con delega al turismo: “Baronissi in Fiore”. Un modo per affermare Baronissi città dell’accoglienza e del buon vivere, per rafforzare la cultura del verde, il rispetto per gli spazi verdi, il recupero delle frazioni e anche per favorire il coinvolgimento degli esercizi commerciali. Cercherò di portare avanti, con i miei colleghi, tutte le questioni legate allo sviluppo turistico della città, favorendo una stretta sinergia con le associazioni locali che avranno un ruolo da protagoniste com’è giusto che sia. Qual è l’auspicio per la Baronissi che verrà? Una città sempre più dinamica e innovativa. Serena e accogliente. Una città che deve crescere e affermarsi come punto di riferimento di un territorio di area vasta. Ce lo chiedono in tanti.