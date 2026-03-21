Baronissi 2000 in finale in Coppa Campania

Un traguardo straordinario, conquistato al termine di una gara e di un percorso fatto di sacrificio, intensità e grande spirito di gruppo. Una vera battaglia sportiva, vissuta fino all’ultimo secondo, con il cuore e con l’anima.Un risultato che premia il lavoro quotidiano di squadra, staff e società, e che rappresenta un orgoglio per tutta la città di Baronissi.Particolarmente significativo è stato il momento finale della gara contro la Real Sianese, con l’applauso congiunto delle due tifoserie: un’immagine che racchiude rispetto, lealtà e passione, simbolo del calcio vero e dei valori che vogliamo continuare a difendere. La squadra resta inoltre pienamente in corsa per i playoff di campionato, con l’obiettivo della promozione ancora in gioco. A quattro giornate dal termine, il Baronissi è terzo in classifica e determinato a giocarsi ogni possibilità fino alla fine. A commentare questo momento è il presidente Tony Siniscalco: “Non è solo una vittoria. È un sogno che prende forma. Questa squadra non molla mai, e oggi ha dimostrato ancora una volta cosa significa indossare questa maglia. Dal 2010 lavoriamo per costruire qualcosa di vero, e oggi siamo in finale di Coppa Campania: è un traguardo che ci riempie d’orgoglio. Voglio ringraziare i calciatori, il mister, lo staff e i dirigenti per il lavoro e il sacrificio quotidiano. Un ringraziamento speciale va a tutti i tesserati, agli under, ai bambini e alle loro famiglie: siete la nostra forza. Grazie ai tifosi, sempre presenti, anche in trasferta. Grazie alla città di Baronissi, che ci sostiene e ci spinge ogni giorno a dare il massimo. E grazie all’Amministrazione Comunale per la vicinanza costante. Oggi non siamo solo una squadra: siamo una grande famiglia. Ora dobbiamo continuare a crederci. Il sogno è ancora tutto da scrivere.”