Baronissi 2000 in finale in Coppa Campania - Le Cronache Sport
Edicola

Notizie Flash!

Bicchielli: sì per una giustizia giusta
Eboli. Il falco urbanistico frenato dal decimo cavallo
Michele Sarno: Con il S’ basta al sistema correntizio
Il Prof Persico: Epatite A, il contagio è reale
Sport Altri Sport

Baronissi 2000 in finale in Coppa Campania

  • Marzo 21, 2026
  • 0
  • 116
  • 2 Min Read
Baronissi 2000 in finale in Coppa Campania

Un traguardo straordinario, conquistato al termine di una gara e di un percorso fatto di sacrificio, intensità e grande spirito di gruppo. Una vera battaglia sportiva, vissuta fino all’ultimo secondo, con il cuore e con l’anima.Un risultato che premia il lavoro quotidiano di squadra, staff e società, e che rappresenta un orgoglio per tutta la città di Baronissi.Particolarmente significativo è stato il momento finale della gara contro la Real Sianese, con l’applauso congiunto delle due tifoserie: un’immagine che racchiude rispetto, lealtà e passione, simbolo del calcio vero e dei valori che vogliamo continuare a difendere. La squadra resta inoltre pienamente in corsa per i playoff di campionato, con l’obiettivo della promozione ancora in gioco. A quattro giornate dal termine, il Baronissi è terzo in classifica e determinato a giocarsi ogni possibilità fino alla fine. A commentare questo momento è il presidente Tony Siniscalco: “Non è solo una vittoria. È un sogno che prende forma. Questa squadra non molla mai, e oggi ha dimostrato ancora una volta cosa significa indossare questa maglia. Dal 2010 lavoriamo per costruire qualcosa di vero, e oggi siamo in finale di Coppa Campania: è un traguardo che ci riempie d’orgoglio. Voglio ringraziare i calciatori, il mister, lo staff e i dirigenti per il lavoro e il sacrificio quotidiano. Un ringraziamento speciale va a tutti i tesserati, agli under, ai bambini e alle loro famiglie: siete la nostra forza. Grazie ai tifosi, sempre presenti, anche in trasferta. Grazie alla città di Baronissi, che ci sostiene e ci spinge ogni giorno a dare il massimo. E grazie all’Amministrazione Comunale per la vicinanza costante. Oggi non siamo solo una squadra: siamo una grande famiglia. Ora dobbiamo continuare a crederci. Il sogno è ancora tutto da scrivere.”

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Sport

Premio Atleti Olimpici e Azzurri dItalia, tutti

Gli olimpionici di Londra 2012 Diego Occhiuzzi e Rosalba Forciniti sono

Liberato Gibboni
Settembre 23, 2012
Sport

Paganese multata per i bagni sporchi, il

”Cado davvero dalle nuvole. Sono allibito”. Cosi’ il presidente della Paganese

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Sport

Baresi: «Impressionato dal Centro sportivo Terzo Tempo»

Emozione ed orgoglio al centro sportivo Terzo Tempo per la visita

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Sport

I granata regalano un sorriso ai bimbi

Una delegazione della Salernitana guidata dal Direttore Sportivo Massimo Mariotto e

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Sport

Olimpionici e Prefetto insieme per la legalità

“Lo sport veicolo di coesione e di legalità” è il tema

Liberato Gibboni
Ottobre 8, 2012