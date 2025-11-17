Bandecchi: Così la politica ha fatto morire la Campania - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Poste italiane prima in Europa per qualità e trasparenza comunicazione digitale
Improperi ai poliziotti durante lo sfratto, Morgan assolto dalle accuse di oltraggio a pubblico ufficiale
Coppa Davis, quando gioca l’Italia? Gli azzurri a caccia della semifinale
Tumori: Ail, a Firenze la campagna Car-t per migliore accesso e gestione terapie
Attualità Campania

Bandecchi: Così la politica ha fatto morire la Campania

  • Novembre 17, 2025
  • 0
  • 99
  • 2 Min Read
Bandecchi: Così la politica ha fatto morire la Campania

“Nella provincia di Salerno ci sono più pensionati che occupati. Ecco l’eredità di chi ha governato, prendendosi tutto e non restituendo niente: e così la Campania muore.” È il durissimo commento di Stefano Bandecchi, candidato alla presidenza della Regione Campania con Dimensione Bandecchi.

“La situazione, già difficilissima, è prossima al collasso. La popolazione invecchia e non ci sono giovani in grado di sostenere la previdenza e il welfare. Come candidato alla Regione con Dimensione Bandecchi ho messo al centro del mio programma il lavoro: se non facciamo restare i giovani qui, se non diamo loro le basi per potersi costruire un futuro, dovremo guardare la nostra terra morire.

Servono migliori condizioni: dobbiamo rendere il lavoro attrattivo, facendo emergere anche quello nero. Servono incentivi per gli imprenditori che assumono, così da rendere il lavoro conveniente.

Da imprenditore conosco le condizioni per attirare futuro e ricchezza e, come presidente della Campania, sarò come un manager, pronto ad attirare e intercettare i migliori investimenti per il territorio.

Qui, nel Salernitano, abbiamo filiere di assoluta eccellenza e trainanti: dall’agroalimentare, tra la Piana del Sele e il Cilento, al turismo, alla portualità, fino all’industria manifatturiera. Serve la capacità di sostenere questo patrimonio e renderlo attrattivo. Io posso farlo.

I miei competitor, Roberto Fico ed Edmondo Cirielli, no. Perdonatemi la presunzione, ma è la verità: io nella vita ho sempre fatto impresa. Oggi do lavoro a oltre 2.500 lavoratori. So cosa vuol dire creare ricchezza, so cosa vuol dire sviluppo e, soprattutto, so cosa significhi essere responsabile a fine mese dello stipendio dei propri dipendenti.

Non sono abituato a giocare con i soldi e non ho dimenticato che la priorità delle persone è arrivare a fine mese. Loro sì, dopo una vita nei palazzi.”

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Attualità Salerno

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Il deposito giudiziario è a Sala Consilina:

Un deposito giudiziario a Sala Consilina, una tariffa da capogiro e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013