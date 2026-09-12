Banca Monte Pruno e “Ponti di Comunità

La Banca Monte Pruno ha preso parte a “Ponti di Comunità – L’Università incontra il territorio”, l’iniziativa promossa dall’Università degli Studi di Salerno, dal Laboratorio scientifico internazionale CCiSuD – Cambiamenti culturali, disuguaglianze e sviluppo sostenibile e realizzata in sinergia con la Fondazione Universitaria dell’Università di Salerno, che si è svolta a Penta, frazione di Fisciano. Un appuntamento dedicato al confronto tra Università, istituzioni, realtà associative e comunità locale, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo e costruire nuove prospettive di sviluppo a partire dalle identità, dalle risorse e dalle esigenze del territorio. L’incontro, aperto dai saluti istituzionali del dott. Vincenzo Sessa, Sindaco di Fisciano, ha visto gli interventi, tra gli altri, del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno Virgilio D’Antonio, della prof.ssa Paola Adinolfi, Presidente della Fondazione Universitaria dell’Università di Salerno, della prof.ssa Giovanna Truda, Responsabile scientifica e promotrice del progetto e Direttore del Laboratorio CCiSuD, del prof. Gianfranco Macrì, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno, e del dott. Cono Federico, Direttore Generale della Banca Monte Pruno, protagonista del panel dedicato a “Istituzioni, territorio e sviluppo” insieme al dott. Aldo Caggiano e al dott. Giorgio Marchese.La serata è stata inoltre arricchita da momenti dedicati alla memoria e all’identità della comunità di Penta, con testimonianze, una mostra fotografica e documentaria e un momento conclusivo di convivialità in piazza. “Il rapporto tra Università e territorio rappresenta una delle condizioni fondamentali per generare sviluppo, soprattutto quando questo rapporto riesce a trasformarsi in collaborazione concreta. La conoscenza, le competenze e la capacità di fare rete diventano strumenti preziosi per leggere i cambiamenti e costruire nuove opportunità per le comunità. La Banca Monte Pruno crede da sempre nel valore delle relazioni e nella necessità di sostenere quei percorsi capaci di mettere insieme istituzioni, mondo accademico, imprese, associazioni e cittadini. ‘Ponti di Comunità’ rappresenta pienamente questa visione: costruire ponti significa creare connessioni che possano produrre valore e lasciare prospettive positive alle generazioni future”, ha dichiarato Cono Federico, Direttore Generale della Banca Monte Pruno.Il progetto, come sottolineato da UniSA, nasce proprio dalla volontà di portare l’Università fuori dalle proprie aule e avvicinarla ai luoghi e alle comunità, valorizzando memoria, identità, capitale umano e sociale e conoscenza come elementi fondamentali per uno sviluppo sostenibile.