Scafatese, blitz a Catania

campani di espugnare il Massimino di Catania e di conquistare la prima vittoria in questo campionato di Serie C Sky Wi Fi. Una vittoria di cuore e di polmoni di una squadra che non ha alzato bandiera bianca durante la ripresa, ha tenuto botta nei migliori momenti dei sici- liani e poi è andata a pren- dersi i tre punti nel momento decisivo.