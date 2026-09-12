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“Gusta Marina”, lII edizione del festival dello street food di mare e non solo

  • Settembre 12, 2026
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“Gusta Marina”, lII edizione del festival dello street food di mare e non solo

La cittadina porta della Costiera Amalfitana si prepara ad accogliere la seconda edizione di Gusta Marina che animerà la frazione Marina dal 16 al 20 settembre 2026. Un appuntamento di cinque giorni pensato per celebrare la tradizione marinara, i profumi e le eccellenze gastronomiche del territorio. Piazza Mons. Attilio Della Porta sarà la location che ospiterà i numerosi stand che proporranno il meglio della cucina locale per celebrare i profumi e le eccellenze gastronomiche del territorio, tra piatti di mare e le delizie della pasticceria e della gelateria nostrana. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Vietri sul Mare con il patrocinio del Comune di Vietri sul Mare, la preziosa collaborazione delle associazioni Ristoratori di Vietri sul Mare, Vivere Vietri e Commercianti di Vietri sul Mare ed il supporto de La Fonte di Enzo Benincasa, Famiglia Pagano Vini 1968, F Auto, Amalfitana Viaggi, Studio Odontoiatrico Dott. Russo & Dott.ssa Marika Torricella, Colliery green srl, La Badia Group, Antica Ceramica Avallone, Restyling Car, Eco Coast, Klaus, Hotel Bristol, Vietri Rent, Studio Gaeta & Associati, Nobile Pomodori, Cattolica Assicurazioni, CP Fire, Santoro Grafiche, Creative HUB. Durante i cinque giorni di Gusta Marina, partire dalle ore 19,00, in Piazza Mons. Attilio Della Porta ci saranno gli stand dedicati alle migliori specialità di pesce e alle ricette tipiche della marineria locale, reinterpretate in chiave street food per consentire a visitatori e turisti di passeggiare degustando i sapori del mare. L’assortita l’offerta enogastronomica sarà garantita da Il Risorgimento, Alla Zeppola Dorata, Ristorante Pascalò, Ristorante Pizzeria Antica Bagnara, Marcina Pizzeria e Ristorante, Ristorante Benvenuti a Bordo, Ristorante Dal Pescatore, Eco del Mare Bar Gelateria, Arca Restaurant, Acqua Pazza Gourmet, Roda Bar, Pizzeria I Due Fratelli, Ristorante Pizzeria Vetus, Early Fruit, Ristorante Acqua Marina, Due Rive, Accurso Eventi. Non mancherà la parte dedicata all’intrattenimento. Durante i cinque giorni dell’evento ogni sera ci sarà un appuntamento live music: 16 settembre: Pro Events Entertainment; 17 settembre: Via Toledo;18 settembre: Coldplayer; 19 settembre: Arte in Movimento – Musical Show, Mixed by Erry; 20 settembre: Mamma Mia! Italian Dance Party.

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