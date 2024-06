Siano: Festa della Musica 2024

Il Comune di Siano e il Forum dei Giovani di Siano annuncianola Festa della Musica 2024, che si terrà il 21 giugno. L’evento organizzato dal Forum dei Giovani di Siano e presentato da Luca Virno e Micòl Gaia Ferrigno, vedrà la partecipazione di artisti locali e nazionali, e trasformerà Piazza Aldo Moro in un grande palcoscenico a cielo aperto, con esibizioni gratuite a partire dal tardo pomeriggio. Inoltre, durante lo stesso, si terrà un contest musicale aperto agli artisti emergenti organizzato dal Trees Music Studio di Cava de’ Tirreni, il cui vincitore avrà diritto alla produzione di un brano inedito con il produttore Fabrizio Fiorillo. La giuria del contest sarà composta dal presidente Luca Virno (presentatore tv, conduttore radiofonico e docente di public speaking), Micòl Gaia Ferrigno (attrice, conduttrice televisiva e speaker radiofonico), Ilaria Cotarella (giornalista), Fabrizio Fiorillo (produttore musicale), Carolina “Nagaina” Nacchia (critica musicale) e Giada de Prisco (artista e produttrice musicale). “La Festa della Musica è un’occasione straordinaria per celebrare l’arte e la cultura, e il contest musicale organizzato dal Trees Music Studio aggiunge un’opportunità unica per i nostri giovani talenti,” ha dichiarato il consigliere delegato alle politiche giovanili Raffaele Cerrato, che ha aggiunto “invitiamo tutti a partecipare a questa giornata di festa e a supportare i nostri musicisti emergenti.” Parteciperanno al contest le giovani proposte The Red Robins, Stone Slippers, Renato Navarra, Giuseppe Ragone, Giulia D’Alessandro e Maria Leo, mentre si esibiranno nella parte centrale dell’evento Sebastiano Rumma, gli storici Black Out, gli Anchor 7 e i Woodo; si esibiranno inoltre realtà musicali già affermate in ambito locale e nazionale come Alek De Caro (cantautore e produttore salernitano di musica pop), gli Egosauro (nota band alternative-rock che ha calcato i palchi dei maggiori club italiani promuovendo il primo lavoro “Mera”), Nemesisterica (eclettica cauntautrice salernitana, già voce principale dei “Cosmorama”, che si esibirà in una dimensione solista proponendo un raffinato pop elettronico), Viscardi (artista di Believe Music Italia che presenterà in anteprima il suo ultimo ep “Lady” in uscita il prossimo 10 luglio). La manifestazione sarà chiusa dall’esibizione di Yung Snapp, cantante, produttore e membro del collettivo SLF (insieme a Lele Blade, Mv Killa, Val Lambo e Niko Beatz), astro nascente della nuova scena rap napoletana, che con il suo stile unico promette di regalare al pubblico un finale indimenticabile. L’evento è aperto a tutti e l’ingresso è gratuito. Per ulteriori informazioni si prega di visitare le pagine social del Forum dei Giovani di Siano.