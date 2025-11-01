Ballando con le stelle, Fialdini k.o. per infortunio: "Non so se torno" - Le Cronache
Ballando con le stelle, Fialdini k.o. per infortunio: “Non so se torno”
Battaglia a Pokrovsk, Kiev risponde con le forze speciali all’assedio di Mosca
BCC Aquara è il Main Sponsor della Gelbison
Attacco con coltello in treno, diversi feriti e due arresti nel Regno Unito
"Non so se tornerò". Incidente per Francesca Fialdini a Ballando con le stelle. La concorrente, una delle più quotate sinora nello show di Raiuno, nella sesta puntata si è presentata in pista con un'infrazione al piede destro. Un infortunio rimediato nell'ultima prova ha provocato una lesione, come evidenziato dai controlli effettuati in una clinica. Fialdini, con il suo maestro Giovanni Pernice, non ha potuto esibirsi nel jive preparato per tutta la settimana. L'auspicio è che la concorrente possa tornare rapidamente in grado di competere. "Non so se tornerò, non si sa", dice lei gelando la giuria. "Sono ottimista, ci spero. C'è amarezza, c'è anche un po' di tristezza nelle giuste dimensioni. Abbiamo fatto un lavoro durissimo per tutta la settimana, è stato molto divertente. Avrei voluto proprio ballare questo jive sulle note di una canzone di Celentano", dice ancora prima del voto della giuria che le assegna complessivamente solo 2 punti.  
