Ballando con le stelle, Fialdini e l'infortunio: "Risonanza magnetica e saprò" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Bocce: Oro mondiale per Marco Bruno di Cava
Martusciello, con Fico anche chi ha rubato speranza disoccupati
18enne di Scafati ucciso a Boscoreale
Ballando con le stelle, Fialdini e l’infortunio: “Risonanza magnetica e saprò”
Ultim'ora Nazionale

Ballando con le stelle, Fialdini e l’infortunio: “Risonanza magnetica e saprò”

  • Novembre 2, 2025
  • 0
  • 67
  • 2 Min Read
Ballando con le stelle, Fialdini e l’infortunio: “Risonanza magnetica e saprò”

(Adnkronos) –
Francesca Fialdini potrà continuare a Ballando con le stelle o dovrà ritirarsi? La conduttrice è alle prese con un infortunio al piede destro, accusato nelle ultime prove nella serata di venerdì. Nella puntata andata in onda ieri, la sesta dello show di Raiuno condotto da Milly Carlucci, Francesca Fialdini non è di fatto scesa in pista con il suo maestro Giovanni Pernice. La concorrente si è limitata ad accennare qualche passo senza poggiare il tallone a terra. 
"Non so se tornerò, non si sa", ha detto rivolgendosi alla giuria. Oggi, Fialdini è tornata nelle vesti di conduttrice di 'Da noi… a ruota libera' e in studio ha accolto i suoi ospiti in condizioni particolari. Seduta su una poltrona 'regale', con la gamba destra sostenuta da un cubo: "Sono una regina sul trono…", ha detto. Prima a Flavio Insinna e poi a Carlo Conti, in collegamento, Francesca Fialdini riassume la situazione: "Come sto? Lo scoprirò domattina, c'è una sospetta lesione", ha aggiunto. "Andrò domani a fare altri approfondimenti con una risonanza magnetica. Per il momento non posso poggiare il piede a terra", ha detto ancora.  La prossima puntata di Ballando con le stelle è in programma sabato 8 novembre. Dal lunedì al venerdì, i concorrenti possono provare le coreografie con i propri maestri. Visto che lo show è entrato nel vivo, con spareggi per decretare (o evitare) eliminazioni, i concorrenti in teoria devono essere pronti ad eseguire più di un ballo nell'arco della serata, con una preparazione più intensa nel corso della settimana. Nella puntata dell'1 novembre è stato eliminato Beppe Convertini dopo uno spareggio a 3. Nella prossima puntata, l'apertura dovrebbe essere monopolizzata da un nuovo 'playout': ancora un ballottaggio Coriandoli-Brilli. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025