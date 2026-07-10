Avv. Chiacchio: C’è la possibilità del fallimento per il Bari

Ai microfoni di Napolità si è gentilmente concesso l’avvocato Eduardo Chiacchio, specializzato in diritto e giustizia sportiva.

Aldilà dei termini giuridici, cosa viene effettivamente e concretamente contestato a Luigi ed Aurelio De Laurentiis?

“Innanzitutto l’operazione della cessione di un calciatore dal Bari al Napoli (Elia Caprile, ndr); secondo la Procura della Repubblica non rispetterebbe delle proporzioni di carattere economico-patrimoniale. Poi vengono contestate una serie di situazioni societarie che, secondo il parere dei consulenti della Procura, sarebbero da attenzionare”.

Nell’accusa si parla di bancarotta fraudolenta. È una contestazione, che se confermata, potrebbe avere riflessi anche sul piano sportivo?

“Certamente. Laddove dove essere confermata un’accusa così grave, potrebbe avere rilevanza anche sotto il profilo sportivo; con l’eventuale bancarotta sorgono altri problemi societari e il legale rappresentante deve rispondere anche in questo campo”.

In Italia ci sono stati casi con accuse simili, come Parma o Palermo; in entrambi i casi, i club sono falliti. C’è questo rischio anche per il Bari?

”Da sportivo spero proprio di no, ma la Procura della Repubblica di Bari chiede la liquidazione giudiziale della società Bari. È sempre brutto quando una società termina il proprio percorso, mi auguro che ciò con avvenga ma un potenziale rischio esiste”.

Nell’inchiesta viene richiamata l’operazione Caprile, quindi il trasferimento del portiere dal Bari a Napoli. Quali sono i parametri per cui una valutazione di mercato viene attenzionata e può essere considerata illecita?

“Non esistono parametri stringenti. In quest’operazione viene contestata la mancanza di una quota in caso di rivendita all’interno del contratto; in genere, una società che cede un calciatore, conserva una percentuale in caso di futura rivendita dello stesso. In questo caso pare che non ci sia e questa è la carenza che la Procura della Repubblica contesta alla società”.

Il fatto che la famiglia De Laurentiis controlli sia il Bari che il Napoli può avere conseguenze anche per il club azzurro?

”Il club sotto la lente d’ingrandimento è il Bari. Al momento non saprei dire se ci sono contestazioni o perquisizioni anche sul calcio Napoli; Aurelio De Laurentiis è indagato ma solo riguardo al Bari, tant’è che le indagini sono coordinate dalla Procura della città”.

Almeno per il momento quindi i tifosi del Napoli possono stare tranquilli?

“Sì, ad oggi direi proprio di sì”.