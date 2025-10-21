Atp Parigi, arriva il forfait di Novak Djokovic - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Morto l’avv. Mauro Finiguerra, la mente diSalernitana e Zemanlandia
Atp Parigi, arriva il forfait di Novak Djokovic
Furto al Louvre, ecco quanto valevano i gioielli della corona: la stima della procura di Parigi
Musetti, esordio vincente a Vienna: Medjedovic battuto in due set
Ultim'ora Nazionale

Atp Parigi, arriva il forfait di Novak Djokovic

  • Ottobre 21, 2025
  • 0
  • 76
  • 1 Min Read
Atp Parigi, arriva il forfait di Novak Djokovic

(Adnkronos) – Il serbo Novak Djokovic non parteciperà al prossimo Atp Masters 1000 di Parigi, in programma a partire dal prossimo 27 ottobre nella capitale francese.  "Cara Parigi, sfortunatamente non competerò quest'anno. Ho avuto meravigliosi ricordi e grandi successi nel corso degli anni, soprattutto per essere riuscito a conquistare il titolo 7 volte", ha spiegato su Instagram il 38enne campione che "spera" di partecipare di nuovo l'anno prossimo. Confermata, invece, l'iscrizione al torneo Atp 250 di Atene che si giocherà la settimana successiva. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025