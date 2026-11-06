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Atp Finals, chi va a Torino? Da Alcaraz a Cobolli e… Jodar, i qualificati e i tennisti ancora in corsa

  • Novembre 6, 2026
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Atp Finals, chi va a Torino? Da Alcaraz a Cobolli e… Jodar, i qualificati e i tennisti ancora in corsa

(Adnkronos) – La corsa alle Atp Finals entra nel vivo e il forfait di Jannik Sinner, assente per infortunio, ridisegna la lotta per gli ultimi posti utili nella race verso Torino. Il problema al ginocchio ha costretto l’azzurro a chiudere in anticipo la stagione, dando una chance in più ai tennisti in gioco. Per qualificarsi al Torneo dei Maestri, quest’anno ‘basterà’ chiudere al nono posto. Ecco chi ce l’ha fatta e chi può ancora riuscirci… 

A poco più di una settimana dall’appuntamento di Torino, sei giocatori hanno già la certezza di esserci: si tratta di Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli e Arthur Fils. All’appello mancano ancora due nomi e la battaglia per gli ultimi due posti è più aperta che mai, con una classifica in continua evoluzione e che si definirà con il Masters 1000 in corso a Parigi.  

Ecco la race aggiornata ad oggi, venerdì 6 novembre: 

1. Alexander Zverev – 9.350 punti 

2. Jannik Sinner – 7.950 punti (non parteciperà) 

3. Carlos Alcaraz – 5.110 punti 

4. Ben Shelton – 4.530 punti 

5. Daniil Medvedev – 3.820 punti 

6. Flavio Cobolli – 3.680 punti
 

7. Arthur Fils – 3.535 punti 

8. Frances Tiafoe – 3.390 punti 

9. Rafael Jodar – 3.234 punti 

10. Alex de Minaur – 3.170 punti  

11. Taylor Fritz – 3.050 punti 

12. Novak Djokovic – 2.940 punti  

13. Tommy Paul – 2.925 punti 

Chi riuscirà a strappare gli ultimi pass per Torino? La classifica è in continua evoluzione e, con i punti attuali, alle Finals andrebbero Tiafoe e Jodar, entrambi però già eliminati dal Masters 1000 di Parigi. Solo due tennisti possono ancora sperare di superarli: Tommy Paul e Taylor Fritz, il primo impegnato contro Shelton e il secondo contro Alcaraz, nei quarti del torneo. Poche ore e il quadro sarà definito.  

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