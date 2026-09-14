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Salerno

Asili nido comunali, De Luca al Micronido Monticelli

  • Settembre 14, 2026
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Asili nido comunali, De Luca al Micronido Monticelli

L’inaugurazione del nuovo anno educativo degli asili nido comunali si è tenuta nella prima mattina di oggi, lunedì 14 settembre 2026 presso il Micronido Monticelli in viale dei Venti a Salerno.

I punti principali dell’evento:

  • Presenze istituzionali: All’inaugurazione hanno preso parte il Sindaco di Salerno Vincenzo De Luca e l’Assessore alle Politiche Sociali Paola de Roberto.

  • Posizionamento della città: Durante l’incontro è stato sottolineato come Salerno si attesti tra le prime quattro città d’Italia per numero di posti disponibili negli asili nido rispetto alla popolazione infantile.

  • La struttura di Monticelli: Il micronido ospita i bambini della fascia 0-3 anni all’interno di una struttura riqualificata con fondi europei, offrendo servizi sia a tempo base che a tempo pieno.

  • Offerta dell’Ambito S5: Con le ultime strutture attivate sul territorio comunale, la rete pubblica degli asili nido salernitani supera quota 700 posti complessivi messi a disposizione delle famiglie

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