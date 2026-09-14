Asili nido comunali, De Luca al Micronido Monticelli

L’inaugurazione del nuovo anno educativo degli asili nido comunali si è tenuta nella prima mattina di oggi, lunedì 14 settembre 2026 presso il Micronido Monticelli in viale dei Venti a Salerno.
I punti principali dell’evento:
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Presenze istituzionali: All’inaugurazione hanno preso parte il Sindaco di Salerno Vincenzo De Luca e l’Assessore alle Politiche Sociali Paola de Roberto.
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Posizionamento della città: Durante l’incontro è stato sottolineato come Salerno si attesti tra le prime quattro città d’Italia per numero di posti disponibili negli asili nido rispetto alla popolazione infantile.
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La struttura di Monticelli: Il micronido ospita i bambini della fascia 0-3 anni all’interno di una struttura riqualificata con fondi europei, offrendo servizi sia a tempo base che a tempo pieno.
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Offerta dell’Ambito S5: Con le ultime strutture attivate sul territorio comunale, la rete pubblica degli asili nido salernitani supera quota 700 posti complessivi messi a disposizione delle famiglie