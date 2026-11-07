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Ascolti tv, ‘The Voice Senior’ su Rai1 vince la prima serata

  • Novembre 7, 2026
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Ascolti tv, ‘The Voice Senior’ su Rai1 vince la prima serata

(Adnkronos) – Il talent show condotto da Antonella Clerici, ‘The Voice Senior’, in onda ieri venerdì 6 novembre su Rai1, ha vinto la sfida del prime time con 3.024.000 spettatori, raggiungendo il 20,7% di share. Medaglia d’argento per il ‘Grande Fratello Vip’ su Canale 5 che ha conquistato 1.827.000 spettatori e il 15,6% di share mentre Italia1 con ‘Harry Potter e la pietra filosofale’, il primo film della saga del maghetto più famoso del mondo, ha conquistato 1.214.000 spettatori e il 7,9% di share. Fuori dal podio troviamo ‘Fratelli di Crozza’ su Nove con 1.031.000 spettatori (5,9% di share) mentre ‘Quarto Grado’ su Rete 4 ha totalizzato 984.000 spettatori (7,6% di share).  

Seguono: La7 con ‘Propaganda Live’ (813.000 spettatori, 6,1% share); Rai2 con ‘L’Ispettore Coliandro 6’ (640.000 spettatori, 3,8% share); Rai3 con ‘Mi Manda Raitre’ (512.000 spettatori, 3,5% share) e Tv8 con ‘Avvocato Ligas’ (435.000 spettatori e 2,4% share nel primo episodio; 449.000 spettatori e 3,3% share nel secondo episodio). 

In access prime time testa a testa tra Rai1 e Canale 5: ‘Affari Tuoi’ ha totalizzato 4.210.000 spettatori (21,8% share) mentre ‘La Ruota della Fortuna’ ha raccolto 4.184.000 spettatori (21,7% share). Su La7 Otto e Mezzo ha conquistato 1.699.000 spettatori (8,8% share). Nel daytime pomeriggio, dopo il caso Diaco-Ravagnani, ‘BellaMa” su Rai2 ha registrato 493.000 spettatori (5,4% share) nella prima parte e 700.000 spettatori nella seconda parte (7,9% share). 

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