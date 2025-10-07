Ascolti tv, La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi: chi ha vinto lunedì 6 ottobre - Le Cronache
Ascolti tv, La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi: chi ha vinto lunedì 6 ottobre

  Ottobre 7, 2025
(Adnkronos) – Continua la sfida serrata di ascolti tra 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 e 'Affari tuoi' su Rai1. Il programma condotto da Gerry Scotti in access prime time ha prevalso ieri, lunedì 6 ottobre, con 5.394.000 spettatori e il 25.3% di share contro i 4.895.000 spettatori e il 22.9% ottenuti dallo show presentato da Stefano De Martino.  Prima, 'Cinque Minuti' è stato visto da 3.989.000 spettatori (19.6%), mentre 'Gira La Ruota della Fortuna' ha raccolto 4.416.000 spettatori (21.1%). In prime time 'Blanca 3', in onda su Rai1, è stato il programma più visto con 3.829.000 spettatori e il 23.8% di share. Al secondo posto il 'Grande Fratello' su Canale5, che ha conquistato 2.052.000 spettatori con uno share del 15.5%. Terzo piazzamento della serata per 'I mercenari 3' su Italia1, che ha incollato davanti al video 940.000 spettatori con il 5.5% di share. A seguire, 'Lo Stato delle Cose' su Rai3 (836.000 spettatori, 5.7%), 'La Torre di Babele' su La7 (908.000 spettatori, 5%), 'Quarta Repubblica' su Rete4 (679.000 spettatori, 5.1%), 'Boss in Incognito' su Rai2 (767.000 spettatori, 4.8%), 'Little Big Italy' sul Nove (485.000 spettatori, 2.7%), 'Now You See Me – I maghi del crimine' su Tv8 (329.000 spettatori, 1.9%). 
