Ascolti tv, 'Il Commissario Ricciardi 3' vince il prime time
  • Novembre 19, 2025
Ascolti tv, ‘Il Commissario Ricciardi 3’ vince il prime time

(Adnkronos) – E’ Rai1, con ‘Il Commissario Ricciardi 3’, a vincere la sfida della prima serata di ieri, martedì 18 novembre 2025. La fiction con Lino Guanciale è stata vista da 3.261.000 spettatori, pari al 19% di share. Canale5 con ‘La Notte nel Cuore’ ha incollato davanti al video 2.291.000 spettatori realizzando uno share del 15.7%. Terzo posto per La7, che con ‘DiMartedì’ ha raggiunto un pubblico di 1.418.000 spettatori e l’8.7%. Rai2, che ieri proponeva ‘Belve’ con Francesca Fagnani, è stato la scelta di 1.262.000 spettatori, facendo registrare uno share all’8.4%. Italia1, che ieri trasmetteva ‘Le Iene’ è stato visto da 1.159.000 spettatori(share al 9.3%), mentre Rai3 con ‘Amore Criminale’ ha ottenuto un ascolto di 702.000 spettatori ed uno share al 4%. Rete4, che ieri ha mandato in onda ‘È Sempre Cartabianca’, è stato scelto da 483.000 spettatori (share al 3.7%).  

