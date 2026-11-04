Ascolti tv, 3 novembre: ‘Affari tuoi’ con il 21,5% supera ‘La Ruota della fortuna’

(Adnkronos) – Il programma condotto da Carlo Conti ‘Tale e Quale Show’, in onda ieri su Rai1, vince la sfida del prime time con 2.653.000 spettatori, raggiungendo il 18,8% di share. Medaglia d’argento per La7 che con ‘Di Martedì’ ha incollato allo schermo 1.600.000 spettatori, pari al 10,5% di share mentre ‘Il Meglio di Zelig 30’ su Canale 5 ha interessato 1.276.000 spettatori e il 10.8% di share.

Fuori dal podio troviamo le ‘Verità Nascoste’ su Rete 4 con 1.179.000 spettatori (8,3% di share) mentre ‘L’uomo d’acciaio’ su Italia 1 ha totalizzato 737.000 spettatori (4,6% di share). Seguono: Rai2 con ‘Un uomo sopra la legge’ (699.000 spettatori, 4% share); Tv8 con ‘X Factor’ (563.000 spettatori, 4,3% share); Nove con ‘Un Natale da Cenerentola’ (338.000 spettatori, 2,1% share) e Rai3 con ‘Filorosso’ (287.000 spettatori, 2,1% share).

In access prime time ‘Affari Tuoi’ su Rai1 supera la concorrenza con 4.463.000 spettatori (21.5% share). ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 ha raccolto 4.199.000 spettatori (20,3% share).

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