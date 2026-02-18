ARTE & MODA CON LODE

Napoli. Erano ben 28 i gruppi di studenti e studentesse del secondo anno di eco design del Dipartimento di Architettura e Disegno della Università Luigi Vanvitelli ,diretto da Ornella Zerlenga che hanno presentato gli elaborati ,dopo un percorso di ricerca,sperimentazione e progettazione . Tutto nell’ambito di una collaborazione con Kilesa srls,azienda casertana molto apprezzata nell’ambito della produzione di accessori di moda . Al termine di una rigorosa selezione, premiato il progetto Bivalva , che porta la firma di Alessandra Zenone,/Vito Salvatore Ferraro,Valeria Salerno ,Elisa Cuomo , Fabrizio Rispo e da Sveva Fortunato che a parte.ha collezionato un meritato 30 e lode dopo un altro esame del suo percorso universitario . Nelle foto, il gruppo di universitari premiato per il progetto Bivalva . Complimenti e tanti tanti auguri.
