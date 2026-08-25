Arcigay Salerno contro Vannacci e FN

Il Comitato territoriale Arcigay Salerno prende posizione contro le dichiarazioni espresse dal generale Roberto Vannacci e dal movimento Futuro Nazionale sui diritti delle persone LGBTQIA+. Una posizione netta quella dell’associazione salernitana, che giudica la visione espressa «incompatibile con i principi di uguaglianza e dignità sanciti dalla Costituzione». «Non possiamo restare in silenzio davanti a una narrazione che continua a trattare le persone LGBTQIA+ come un problema anziché come cittadine e cittadini con pari diritti», afferma Arcigay Salerno. Secondo il Comitato, dietro determinate affermazioni «c’è il rischio concreto di alimentare un clima di ostilità», con conseguenze che potrebbero incidere sul percorso di inclusione e riconoscimento dei diritti portato avanti negli ultimi decenni. A intervenire è il presidente di Arcigay Salerno, Emanuele Avagliano, che richiama la necessità di tutelare concretamente tutte le persone. «Le persone transgender meritano rispetto e tutele, non propaganda. Le famiglie arcobaleno esistono da oltre vent’anni e i loro figli hanno diritto a essere protetti. Educare al rispetto non è indottrinamento: è prevenzione contro violenza e discriminazioni», dichiara. Avagliano sottolinea inoltre il percorso compiuto dalla città e dal territorio salernitano a partire dal 1993, anno di nascita del Comitato provinciale. «Negli ultimi decenni Salerno, grazie anche al nostro comitato, ha costruito una comunità più aperta e più consapevole. È un patrimonio civile che non permetteremo venga disperso». Da qui l’impegno annunciato dall’associazione a contrastare «con gli strumenti della democrazia e del confronto pubblico» ogni ipotesi di arretramento sui diritti. «A Salerno non faremo passi indietro – conclude Avagliano – Ci opporremo con fermezza a idee e proposte che riteniamo lesive della dignità e dell’inclusione. Finché avremo voce, difenderemo il lavoro costruito in questi anni e continueremo a promuovere una cultura dei diritti per tutte e tutti».