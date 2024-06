Arcidiocesi di Salerno: le nuove nomine e i trasferimenti disposti da Bellandi

Nuove nomine sono state firmate oggi dall’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi. In particolare, da giugno, don Antonio Caroppoli lascerà la Parrocchia di S. Maria degli Angeli e la Rettoria di S. Maria delle Grazie in Acerno e sarà sostituito da don Andrea Rossi, fino ad oggi vicario parrocchiale.

Lo stesso don Antonio Caroppoli sarà vicario parrocchiale nella Parrocchia S. Margherita e S. Nicola del Pumpulo a Salerno. Sempre da giugno, data la nomina episcopale di Monsignor Alfonso Raimo, il vicario parrocchiale don Agostino D’Elia viene nominato per i prossimi mesi Amministratore parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo di Eboli. A fine giugno, i Missionari del Sacro Cuore lasceranno la Parrocchia SS. Corpo di Cristo in Pontecagnano dove sarà parroco don Raffaele Villani, finora parroco a Bracigliano. A Bracigliano, intanto, il nuovo parroco sarà don Francisco Saverio Guida, finora parroco nella Parrocchia Spirito Santo e S. Filippo in S. Martino di Montecorvino Rovella.

Dal 1 luglio don Vito Granozio sarà parroco presso S. Maria e S. Nicola in Ogliara e anche Rettore del Santuario S. Maria della Stella in Ogliara.

Da settembre, Mons. Claudio Raimondo lascerà la Parrocchia di S. Trofimena nell’Annunziata (Salerno) e sarà sostituito da don Sabatino Naddeo, ad oggi parroco della Parrocchia S. Margherita e S. Nicola del Pumpulo in Salerno, dove sarà don Ugo De Rosa a sostituirlo come parroco. Monsignor Raimondo, inoltre, rimarrà Rettore delle Rettorie di S. Anna al Porto e di S. Andrea de Lavina in Salerno. Sempre da settembre, Don Aniello Senatore, ad oggi Amministratore parrocchiale della Parrocchia S. Eustachio Martire (Pastena di Salerno), prenderà il posto di don Gerardo Bacco nella Parrocchia S. Giuseppe (Salerno).

Lo stesso Bacco trascorrerà un anno a Lourdes nel servizio delle confessioni, in occasione dell’anno giubilare. Vicario parrocchiale sarà don Walter De Stefano. Nella Parrocchia di S. Eustachio sarà nominato parroco don Salvatore Aprile e vicario parrocchiale don Stefano Pesce. A seguire, Don Giovanni Coppola, finora vicario parrocchiale a S.Bartolomeo Apostolo (Capezzano di Pellezzano) sarà nominato parroco di S. Pietro Apostolo (Piazza del Galdo) e della Parrocchia Santi Eustachio e Felice di Mercato San Severino e sarà anche Rettore Santuario Maria SS.ma del Carmine in Ospizio di Mercato S. Severino. Infine, don Julian Rumbold sarà parroco della Parrocchia SS. Pietro e Paolo in Colliano.