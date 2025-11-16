Appalto Asl Salerno, domani scatta la mobilitazione

Si terrà il 17 novembre, a partire dalle 10, il presidio dei lavoratori delle imprese di pulizia e ausiliariato davanti alla direzione generale dell’Asl di Salerno, in via Nizza. L’iniziativa è stata indetta dalla Fisascat Cisl Salerno per sollecitare l’apertura di un tavolo sindacale sulla prossima gara di appalto, che – secondo le organizzazioni sindacali – rischia di escludere la mansione di ausiliariato, mettendo così a repentaglio centinaia di posti di lavoro.

Da settimane, la Fisascat Cisl ha infatti chiesto all’Asl un confronto formale per chiarire modalità e contenuti della nuova gara. Finora, però, dall’Azienda sanitaria non è giunta alcuna risposta.

Il segretario generale della Fisascat Cisl Salerno, Pietro Contemi, afferma:

“È assurdo che un ente pubblico come l’Asl di Salerno non risponda al sindacato che chiede chiarezza e la salvaguardia dei livelli occupazionali. La prossima gara d’appalto, così come sembra essere strutturata, potrebbe comportare tagli consistenti. Oggi più di mille lavoratori svolgono due mansioni: pulizia e ausiliariato. Eliminare una di queste significa ridurre drasticamente l’occupazione”.

La segretaria generale della Cisl Salerno, Marilina Cortazzi, esprime pieno sostegno ai lavoratori: “Massima solidarietà ai lavoratori in lotta. La Cisl provinciale è al loro fianco e sostiene le richieste della categoria: è necessario garantire continuità lavorativa, dignità e sicurezza occupazionale a tutti gli addetti coinvolti”.

Il presidio mira a ottenere dall’Asl di Salerno un confronto immediato per garantire trasparenza e tutele in vista della nuova procedura di gara.