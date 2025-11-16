Appalto Asl Salerno, domani scatta la mobilitazione - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Appalto Asl Salerno, domani scatta la mobilitazione
Carceri: parlamentari Fdi, 32 agenti nel Salernitano
2 carriere per giustizia migliore? Balle. Mani libere è l’obiettivo
Salernitana, riprenditi il primo posto
Attualità Salerno

Appalto Asl Salerno, domani scatta la mobilitazione

  • Novembre 16, 2025
  • 0
  • 141
  • 2 Min Read
Appalto Asl Salerno, domani scatta la mobilitazione

Si terrà il 17 novembre, a partire dalle 10, il presidio dei lavoratori delle imprese di pulizia e ausiliariato davanti alla direzione generale dell’Asl di Salerno, in via Nizza. L’iniziativa è stata indetta dalla Fisascat Cisl Salerno per sollecitare l’apertura di un tavolo sindacale sulla prossima gara di appalto, che – secondo le organizzazioni sindacali – rischia di escludere la mansione di ausiliariato, mettendo così a repentaglio centinaia di posti di lavoro.

 

Da settimane, la Fisascat Cisl ha infatti chiesto all’Asl un confronto formale per chiarire modalità e contenuti della nuova gara. Finora, però, dall’Azienda sanitaria non è giunta alcuna risposta.

Il segretario generale della Fisascat Cisl Salerno, Pietro Contemi, afferma:
“È assurdo che un ente pubblico come l’Asl di Salerno non risponda al sindacato che chiede chiarezza e la salvaguardia dei livelli occupazionali. La prossima gara d’appalto, così come sembra essere strutturata, potrebbe comportare tagli consistenti. Oggi più di mille lavoratori svolgono due mansioni: pulizia e ausiliariato. Eliminare una di queste significa ridurre drasticamente l’occupazione”.

La segretaria generale della Cisl Salerno, Marilina Cortazzi, esprime pieno sostegno ai lavoratori: “Massima solidarietà ai lavoratori in lotta. La Cisl provinciale è al loro fianco e sostiene le richieste della categoria: è necessario garantire continuità lavorativa, dignità e sicurezza occupazionale a tutti gli addetti coinvolti”.

Il presidio mira a ottenere dall’Asl di Salerno un confronto immediato per garantire trasparenza e tutele in vista della nuova procedura di gara.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013