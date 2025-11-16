Carceri: parlamentari Fdi, 32 agenti nel Salernitano - Le Cronache Cronaca
Edicola

Notizie Flash!

Appalto Asl Salerno, domani scatta la mobilitazione
Carceri: parlamentari Fdi, 32 agenti nel Salernitano
2 carriere per giustizia migliore? Balle. Mani libere è l’obiettivo
Salernitana, riprenditi il primo posto
Cronaca Salerno

Carceri: parlamentari Fdi, 32 agenti nel Salernitano

  • Novembre 16, 2025
  • 0
  • 132
  • 1 Min Read
Carceri: parlamentari Fdi, 32 agenti nel Salernitano

l via oggi il Piano di mobilità per 2627 unita’ collegato al 185° Corso Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria. In particolare, presso gli Istituti di Salerno, Eboli e Vallo della Lucania arriveranno 32 agenti. “Con l’arrivo di queste unita’, che vanno ad aggiungersi ai neo assunti agenti del 185° Corso arrivati a ottobre, abbiamo aumentato la pianta organica degli istituti di 19 unità. Queste ulteriori assegnazioni saranno un prezioso supporto per gli agenti già operativi negli istituti”. Lo dice il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove. “L’arrivo di questi agenti presso gli Istituti penitenziari della provincia di Salerno e gli aumenti di pianta organica sono un’ulteriore boccata di ossigeno per gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria che ogni giorno affrontano le difficoltà all’interno degli istituti penitenziari. Un sentito ringraziamento, ancora una volta, al Sottosegretario Delmastro per il costante impegno nei confronti della Polizia Penitenziaria. Continueremo, insieme, a lavorare per il territorio”, dichiarano il Sottosegretario ai Trasporti Antonio Iannone e il deputato di FdI Imma Vietri.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 21, 2012
Cronaca

Via Dei Canali, la Chiesa delle vecchie

Comincia un viaggio nella Salerno antica, la Castrum romana che ha

Liberato Gibboni
Settembre 22, 2012
Cronaca

La De Filippis ha finalmente una sede

Gli alunni della scuola media De Filippis di Salerno hanno finalmente

Liberato Gibboni
Settembre 23, 2012
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012