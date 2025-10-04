Angri. Rombo di moto e palloncini per Paky - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

Angri. Rombo di moto e palloncini per Paky
Givova Scafati dominante, Milano va ko
Atalanta-Como 1-1, Perrone risponde a Samardzic
Porti, Cuccaro nuovo commissario Autorità Mar Tirreno centrale
Angri Provincia

Angri. Rombo di moto e palloncini per Paky

  • Ottobre 4, 2025
  • 0
  • 104
  • 2 Min Read
Angri. Rombo di moto e palloncini per Paky

Angri. Palloncini bianchi, bara a spalla e rombo delle moto per l’addio a Pasquale Pio Mandile, detto Paky, fuori alla chiesa della Collegiata di San Giovanni Battista di Angri nel giorno dei funerali dell’operaio appena ventenne. Dolore e lacrime per un amico strappato alla vita a causa di un tragico incidente avvenuto lunedì notte in via Nazionale. Le moto degli amici ieri pomeriggio hanno rombato così forte, quasi come se quel rombo e quel suono di quei clacson potesse arrivare fino in cielo a salutare il loro amico con il quale condividevano l’amore e la passione per le moto. Tanti gli amici con le magliette bianche con le foto del loro amico “Paky” che hanno fatto volare i palloni in cielo. Anche un rosario di palloncini bianchi e palloncini blu che componevano la scritta “Paky” sono stati fatti volare in cielo, come ultimo saluto al 20enne originario di Nocera Inferiore. Toccante la cerimonia funebre. Un fiume di persone era presente al funerale del ragazzo, vittima di un tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 settembre in via Nazionale ad Angri, ma il cui ricordo sarà indelebile. Un giovane volato troppo presto in cielo a causa di un incidente mentre era in sella alla sua Yamaha 600 e che si è scontrato con una Ford Fiesta. Al termine del rito funebre, gli amici hanno sfilato in corteo con le moto e hanno accompagnato la bara per le vie cittadine, insieme al corteo, salutando il feretro, portato a spalla, con clacson e con suoni di sgommate. Tutta la città di Angri si è stretta attorno ai familiari del 20enne, operaio doriano, per dargli l’ultimo saluto. La cittadinanza non ha fatto mancare la sua vicinanza alla famiglia di Pasquale Pio, al padre Biagio, alla madre Maria, ai fratelli Gerardo, Marcello e Sharon, alla fidanzata Alessandra, alle cognate Rosita e Anna e al cognato Daniele. Lacrime e abbracci tra gli amici che provavano a farsi forza e che ora si impegneranno a tenere vivo il ricordo del loro amico con la passione per le moto, ricordando i suoi occhi che si illuminavano appena sentiva il rumore delle moto.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Liberato Gibboni
Luglio 11, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Liberato Gibboni
Luglio 12, 2013
Salerno Sud Provincia

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Liberato Gibboni
Luglio 13, 2013
Provincia Cava dè Tirreni

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Liberato Gibboni
Luglio 14, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese Nocerina

La Nocerina si è iscritta al campionato

Grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori la Nocerina ha regolarizzato

Liberato Gibboni
Luglio 15, 2013