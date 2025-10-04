Givova Scafati dominante, Milano va ko

Givova Scafati – Urania Milano 100-87 (20-22; 31-13; 26-28)

Scafati: Walker 7, Chiera n.e., Iannuzzi 6, Mollura 3, Allen 19, Mascolo (cap.) 24, Bortolin 8, Pullazi 5, Caroti 20, Fresno 8.

Head coach Alessandro Crotti, assistenti Alberto Mazzetti e Marco Van Den Hende.

Urania Milano: Taylor 2, Gentile 28, Amato (cap.) 9, Lupusor 13, Gamble 6, Rashed 2, D’Almeida 5, Abega n.e., Cavallero 16, Sabatini 6.

Head coach Marco Cardani, assistenti Niccolò Locati e Stefano Bizzozzero.

Non c’è solo il riscatto della prova opaca di Bologna nella vittoria in casa della Givova Scafati contro l’Urania Milano. C’è soprattutto una prova solida di squadra, sia in attacco che in difesa, e la conferma di una ampia capacità di individuare realizzatori diversi per i gialloblu: nove a referto di cui tre in doppia cifra. Il lavoro di coach Crotti e del suo staff è evidente. Così come la crescita esponenziale dei giocatori chiave.

La gara:

E’ in partenza una gara equilibrata, che si dimostra da subito molto fisica. Il segnale sono le continue sportellate tra Gentile e Mollura, con l’ala gialloblu che riesce a contenere l’ex della gara oggi in maglia Urania. Il primo tentativo di allungo è di Scafati con parziale di 6-0 al 6’ che porta sul 17-12. Poi Milano ricuce, grazie soprattutto alle giocate di Cavallero, la Givova ha qualche difficoltà in attacco e rallenta in maniera evidente: il primo periodo si chiude infatti sul 20-22.

Il secondo quarto, invece, riparte con un allungo della Givova. Parziale di 10-0 in tre minuti con punti griffati Pullazi e Bortolin (30-22). Milano però risponde con un contro-break di 5-0 con i canestri di Lupusor e Rashed (30-27). Stavolta la squadra di Crotti non demorde.

E da questo momento a salire in cattedra sono soprattutto Caroti – subito in doppia cifra – e un superbo Mascolo. I gialloblu allungano con decisione fino al 51-35 del primo tempo. Il parziale di quarto è imponente per i padroni di casa: 31-13.Si riparte, nella ripresa, con la solidità di Iannuzzi e i canestri di Allen (60-37 al 22’). E’ il massimo vantaggio per Scafati: +23. Ma Milano, nonostante il notevole distacco, e con Amato D’Almeida con quattro falli, non demorde e riprende a produrre gioco riportandosi a -14 sul 77-63. Nell’ultimo quarto, Scafati rintuzza ogni tentativo di Milano, che continua ad affidarsi a Cavallero e a uno straripante Alessandro Gentile top scorer di serata, di rientrare in partita. Sono soprattutto le giocate spalle a canestro e a rimbalzo di Bortolin e Pullazi, oltre alle consuete zingarate di Mascolo, a garantire efficacia ai gialloblu. E’ 86-67 al 34’. Scafati ha una grande produzione offensiva anche nei minuti finali, i canestri di Allen ne sono la conferma. La gara va in archivio con il punteggio di 100-87.

Le dichiarazioni di coach Crotti:

“Poteva essere partita complicata soprattutto per la nostra emotività, anche perché ritornavamo in campo dopo la sconfitta di Bologna. Ma la risposta dei giocatori è stata davvero super. Siamo entrati con piglio in campo, abbiamo fatto gara una solida e di fisicità. Quando siamo difensivamente coerenti e tosti, segue anche un attacco più fluido. E anche su questo i ragazzi sono stati molto bravi. Ci teniamo il risultato, ora testa all’infrasettimanale con Brindisi”.