Andrea Iervolino premiato alla XII Edizione del Premio Internazionale Caruso

Andrea Iervolino è stato insignito oggi del Premio Internazionale Enrico Caruso – Da San Giovannello a New York, riconoscimento promosso da A.N.I.L.D.D. (Associazione Nazionale Invalidi del Lavoro e Disabilità Diffusa) con la collaborazione di Vigor Music. La cerimonia si è svolta nella prestigiosa Sala della Regina della Camera dei Deputati.

Il premio, giunto alla sua dodicesima edizione, celebra figure che si sono distinte per eccellenza nei loro rispettivi settori – dalla cultura alle scienze, dall’arte all’imprenditoria – con particolare attenzione alle personalità impegnate nel sostegno sociale, nell’inclusione e nella valorizzazione delle diversità. L’onorificenza viene conferita ogni anno a dodici protagonisti di rilievo internazionale che hanno lasciato un contributo significativo al panorama culturale e sociale.

Andrea Iervolino è stato premiato per il suo contributo di lunga data all’industria cinematografica internazionale, per il suo impegno nel promuovere una cultura audiovisiva innovativa e capace di unire creatività, tecnologia e visione imprenditoriale.

“Sono profondamente grato di ricevere questo premio,” ha dichiarato Andrea Iervolino. “È un onore essere riconosciuto all’interno di un contesto che valorizza non solo l’eccellenza professionale, ma anche il contributo umano e sociale. Condivido questo riconoscimento con tutte le persone che hanno creduto in me e nel mio lavoro.”

Il Premio Enrico Caruso si conferma un appuntamento di alto profilo istituzionale e culturale, nato per promuovere messaggi di solidarietà, inclusione e impegno civico attraverso il riconoscimento delle eccellenze italiane e internazionali.