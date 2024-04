Ancora l’auto in sosta nell’atrio di Palazzo di Città

Sembra quasi incredibile eppure, ad oggi, l’amministrazione comunale di Salerno non riesce a garantire posti auto sufficienti ai consiglieri tanto che uno di loro è costretto, nonostante le tante denunce attraverso queste colonne, a lasciare l’auto in sosta nell’androne di Palazzo di Città. Una situazione che sembra inziare ad infastidire molti colleghi, alcuni dei quali hanno anche proposto la realizzazione di uno stallo ad hoc ma per ora nulla. Ieri l’ennesimo parcheggio abusivo, non in mattinata come di solito accade ma in pomeriggio inoltrato, verso le 17 circa. Un tacito accordo, mai realmente condiviso con il primo cittadino che va avanti ormai da tempo. Una situazione che inizia ad infastidire anche alcuni esponenti della giunta e i consiglieri di maggioranza che hanno più volte proposto soluzioni, tutte prontamente rifiutate dal consigliere.