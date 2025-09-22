Anche Musetti alle Atp Finals? Cosa manca a Lorenzo per qualificarsi a Torino - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Consiglio Regionale del Lazio, presentato il libro ‘La costituzione di parte civile degli enti esponenziali’
Silent Hill f, il ritorno dell’incubo che parla al subconscio
Roma, sfratto rinviato per il Caffè Greco: esecuzione slitta dopo il 26 novembre
Minacce a Giuseppe Conte durante il lockdown, 46enne condannato a Roma
Ultim'ora Nazionale

Anche Musetti alle Atp Finals? Cosa manca a Lorenzo per qualificarsi a Torino

  • Settembre 22, 2025
  • 0
  • 69
  • 1 Min Read
Anche Musetti alle Atp Finals? Cosa manca a Lorenzo per qualificarsi a Torino

(Adnkronos) –
Jannik Sinner, ma non solo. Alle Atp Finals quest'anno potrebbero esserci addirittura due italiani, visto che Lorenzo Musetti è vicinissimo alla qualificazione al torneo di Torino. L'attuale numero 9 del ranking Atp, oggi in campo per la semifinale del 250 di Chengdu, dovrà guadagnarsi il pass negli ultimi impegni di stagione. Con il successo ai quarti contro il georgiano Basilashvili, Lorenzo ha superato Alex De Minaur nella race, prendendosi momentaneamente il settimo posto nella classifica che tiene conto solo dei punti conquistati nel 2025. Il dato da tenere in considerazione è che il nono nella race, Jack Draper, ha finito in anticipo la stagione per un infortunio al braccio. Un assist a Musetti, che ora ha un vantaggio di 465 punti dal primo escluso dalle Finals, il canadese Felix Auger-Aliassime. I prossimi impegni, con in palio punti pesantissimi, saranno decisivi per confermarsi al livello dei top 8 dell'anno. Così Lorenzo sogna di arrivare a Torino. E insieme a spera l'Italia, che per la prima volta potrebbe avere due azzurri impegnati contemporaneamente nel singolare. Un'ulteriore conferma dell'età dell'oro del tennis azzurro.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025