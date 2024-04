Anche la sala stampa al Mary Rose abusiva

La recente ordinanza cerca di fare luce sulla struttura chiamata eufemisticamente “ Centro Sportivo Mary Rosy“ . Innanzitutto l’area risulta intestata a due società ( si badi bene, solo per una parte è dichiarata “in proprieta’ “ , per l’altra si parla semplicemente di “ intestazione catastale “). I due amministratori delle due societa’ risultano aver affittato alla loro madre , ora quasi novantenne, l’intero complesso . La signora ha affittato ( meglio “ subafittato “ ) il complesso alla U.S. salernitana 1919 srl . Su tali terreni risulavano già verificati abusi, non condonabili e, di fatto, non condonati , alla data del 1 marzo 1995 ( 30 anni fa ). Ed ecco l’ordinanza che illustra gli abusi edilizi presenti. VISTA l’ istanza di condono edilizio presentata dalla signora Lucia Giannattasio in data 01/03/1995 per l’avvenuta realizzazione di opere abusive presso il Centro Sportivo “ Mary Rosy “ sito alla Via dei Navigatori e considerato che tale istanza non è definita. VISTA l’Ordinanza di Demolizione del 31/07/20219; VISTO il rapporto dell’ufficio abusivismo del 23/03/2024 relativo al sopralluogo effettuato alla via Dei Navigatori presso il centro sportivo “Mary Rosy” centro sportivo della società “NUOVA COSTRUZIONE MARIA ROSA S.R.L.” con sede in Pontecagnano Faiano alla via Dei Navigatori, sede degli allenamenti della società “U.S. Salernitana 1919 srl con sede in via Salvador Allende – varco 25, Salerno”, dal quale si evince che oltre alle opere oggetto dell’Ordinanza n. 24/2019/SUE/AB, sono state realizzate ulteriori opere in assenza di titoli abilitativi e non oggetto dell’istanza di condono citata, come di seguito descritte: Manufatto su due livelli, realizzato con l’unione di n° 5 box prefabbricati, di cui 3 a piano terra e due al piano primo dal quale si accede con una scala in ferro esterna che porta ad un terrazzo aperto. Il manufatto a pianta pressoché rettangolare, avente dimensioni a piano terra, al piano primo ed un’altezza complessiva di mt. 6,00, per un volume complessivo di mc 219,60. Il manufatto è utilizzato come sala stampa ed è di recente realizzazione; Manufatto realizzato con l’unione di n° 2 box prefabbricati. Il manufatto è utilizzato come sala stampa ed è di recente realizzazione; p) Manufatto realizzato con l’unione di n° 2 box prefabbricati di cui uno realizzato con chiusure vetrate. Il manufatto è utilizzato come ufficio ed è di recente realizzazione; Manufatto realizzato con struttura metallica ancorata al suolo e chiusura telonata, presenta una pianta rettangolare. Il manufatto è utilizzato come palestra ed è di recente realizzazione; Tunnel di collegamento tra la palestra e altra palestra con annessi spogliatoi e servizi igienici realizzato con struttura metallica ancorata al suolo e chiusura telonata presenta una pianta rettangolare Il manufatto è di recente realizzazione; Box prefabbricato con sovrastante tettoia al quale si accede tramite scala in ferro. Il manufatto è utilizzato come punto di osservazione dell’adiacente campo di calcio, il tutto è di recente realizzazione; Deposito realizzato con struttura in ferro, copertura in lamiera e chiusura su tre lati con pannelli in lamiera. Il manufatto è utilizzato come ricovero di mezzi meccanici ed è di recente realizzazione; Deposito realizzato con struttura metallica non ancorata al suolo e chiusura telonata, ha forma rettangolare . Il manufatto è utilizzato come ricovero di mezzi meccanici e attrezzature ed è di recente realizzazione; Box telonato retrattile insistente su struttura metallica in forma rettangolare come PRESO ATTO che da ulteriori verifiche che dalle verifiche catastali condotte d’ufficio risultano in capo alla società “NUOVA COSTRUZIONE MARIA ROSA S.R.L.” con sede in Pontecagnano Faiano alla via Dei Navigatori; • nelle part.lle 301, 303, 306, 463 ricadono gli abusi edilizi descritti alle lettere: p), s), t), u), v) che dalle verifiche catastali condotte d’ufficio risultano in capo alla ditta “RESIDENCE VILLAGE S.R.L.”con sede in Salerno alla via Luigi Guercio n. 66; • l’intero compendio immobiliare è oggetto di regolare fitto, regolarmente registrato a favore della sig.ra GIANNATTASIO Lucia nata a Pontecagnano Faiano il 28/11/1938 e ivi residente in via Lago Trasimeno, 44, che a sua volta ha concesso in locazione la struttura alla società società “U.S. Salernitana 1919 srl”, secondo quanto si evince da atto notificato al prot. 9863 del 23/02/2024 recante “Ricorso in appello al Consiglio di Stato” da parte della ditta “NUOVA COSTRUZIONE MARIA ROSA S.R.L.” DATO ATTO, che le opere sopra descritte: – Rientrano nelle definizioni di interventi edilizi, identificati letteralmente “…interventi di nuova costruzione, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio…”, Costituiscono, “Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante” ACCERTATA: – L’assenza del titolo abilitativo edilizio idoneo – La sussistenza della fattispecie di cui l’art. 31 del D.P.R. 06 giugno 2001 n° 380, “….Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali…”. CONSIDERATO che per le opere abusive di cui sopra non risulta presentata alcuna istanza di accertamento di conformità tendente ad ottenere il permesso di costruire in sanatoria per cui risulta da applicare la sanzione ripristinatoria. VISTO che, per quanto sopra esposto, corre l’obbligo dell’ingiunzione al proprietario e al responsabile dell’abuso di provvedere alla immediata demolizione e riduzione in pristino dello stato dei luoghi CONSIDERATO che i manufatti insistono in: – area ricadente in Zona “ T “ Destinazione Turistica del vigente P.R.G. ed in area ricadente in zona sottoposta a vincolo di tutela paesaggistico – ambientale RITENUTO che, presumibilmente gli abusi edilizi sopra elencati sono stati realizzati dalla società “U.S. Salernitana 1919 srl con sede in via Salvador Allende – varco 25, Salerno, in qualità di affittuaria del centro sportivo denominato “Mary Rosy”; I N G I U NG E Alla società “U.S. Salernitana 1919 in quanto affittuaria del compendio immobiliare e presumibile esecutrice degli abusi edilizi sopra elencati; Al sig. PICENTINO Giuseppe nato a a Pontecagnano Faiano il 24.05.1964. in qualità di Amministratore Unico della società “NUOVA COSTRUZIONE MARIA ROSA S.R.L.” , in qualità di proprietario; Al sig. NAPOLI Angelo nato a Pellezzano il 11/08/1939 in qualità di legale rappresentante della società “RESIDENCE VILLAGE S.R.L.”con sede in Salerno alla via Luigi Guercio n. ; Alla sig.ra GIANNATTASIO Lucia in qualità di affittuaria, dell’intero compendio immobiliare e sub-locatrice alla società “U.S. Salernitana 1919 srl” ; DI DEMOLIRE entro novanta giorni, dalla notifica della presente tutte le opere descritte, ripristinare lo stato dei luoghi autorizzato e provvedere allo smaltimento presso una discarica autorizzata dei materiali di risulta con avvertenza che in mancanza, trascorso il termine di novanta giorni .